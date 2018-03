Turismo a Milano: dal Comune progetti per scoprire le periferie

Dire turismo significa spesso pensare soprattutto ai monumenti simbolici o ai quartieri più antichi e contemporaneamente "centrali" per spazio o per funzione. Quindi, a Milano, vengono in mente il Duomo, il Cenacolo, il Castello; le zone di Brera, Montenapoleone, la stessa piazza del Duomo con la Galleria e piazza Scala, e poi Navigli e Porta Nuova.

Ma la città è più complessa e vasta: le appartengono periferie che talvolta conservano le caratteristiche di borghi e centri abitati a sé stanti, come quando erano paesi alle porte della nascente metropoli. E "ospitano" monumenti di pregio o di interesse sconosciuti perché al di fuori degli itinerari più classici. Ora il Comune di Milano vuole invertire la tendenza e offrire strumenti per riscoprirli. Anche perché il viaggiatore contemporaneo tende sempre più a uscire dal "giro turistico" convenzionale. Così, attraverso i Municipi, Palazzo Marino lancia un appello alle associazioni periferiche per identificare percorsi turistici incentrati sulla valorizzazione dei quartieri e delle identità, individuando "luoghi iconici".

"Vogliamo dare valore a luoghi magari indifferenti anche per chi vi abita, certo non conosciuti in tutta la città", spiega Roberta Osculati, presidente della commissione periferie a Palazzo Marino: "E sollevare lo sguardo di chi abita la periferia, e si sente marchiato per vivere in un luogo poco attrattivo e degno d'interesse o addirittura pericoloso. Uno sguardo diverso sulla periferia è una sorta di riscatto per la propria identità sociale".

Il primo passo è una iniziativa insieme al Municipio 3, Confcommercio Gitec e Orme Ortica Memoria, per conoscere e valorizzare il quartiere Ortica. "Il turista che viene a Milano non viene solo per il Duomo, ma per la contemporaneità della nostra città in evoluzione dal centro alle periferie", dichiara Alice Arienta, vice presidente della commissione turismo.