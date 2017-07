Classifica delle università del Censis, Milano al vertice in Italia tra le private, male la Statale

Le università private di Milano sono al vertice della classifica stilata dal Censis, meglio: primeggiano Bocconi e Cattolica tra i grandi atenei non statali e anche il Politecnico batte Venezia, Torino e Bari. La Statale? Soltanto terzultima nella lista dei mega atenei. Una classifica che conferma in parte quella del Sole 24 Ore pubblicata a gennaio 2017 e che vedeva la metropoli lombarda in cima alla classifica.

La classifica del Sole

Il quotidiano economico di viale Monterosa aveva preso come parametri didattica e ricerca, fattori che pesavano allo stesso modo sul totale. I punteggi erano stati infatti calcolati in termini di attrattività - immatricolati residenti in una regione diversa -, sostenibilità - numero medio di docenti nelle materie di base -, stage e mobilità, borse di studio, dispersione, efficacia - numero effettivo di crediti ottenuto mediamente da ogni studente -, voto degli studenti, qualità della produzione scientifica, competitività della ricerca e qualità dei dottorati.

Proprio secondo questi parametri il Politecnico di Milano aveva conquistato il quarto posto nella classifica generale dei migliori atenei statali, al quinto posto la Bicocca e la Statale al diciassettesimo. La Bocconi si era piazzata al secondo posto, di pochissimo, a vantaggio delal Luiss di Roma, ma era sul podio insieme all'Università San Raffaele, mentre la Cattolica era ancora nei primi dieci, al settimo posto e al nono lo Iulm.

La nuova classifica del Censis

La classifica del Censis, invece, è stata stilata utilizzando i parametri "internazionalizzazione" e "servizi". Il Centro Studi Investimenti Sociali ha diviso le università tra statali e private, raggruppandole poi per dimensione. La classifica, successivamente, è stata stilata valutando le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione e la capacità di comunicazione e servizi digitali. Non solo, il Censis ha elaborato la classifica dei corsi triennali triennali e quelli a ciclo unico, anche questi valutati rispetto alle possibilità di fare passi avanti nella carriera e alle opportunità di spendere il proprio titolo di studio all'estero. Il risultato? Milano primeggia tra le mega università private con Bocconi e Cattolica. Male, invece, la Statale che chiude davanti a Catania e Napoli, ma a otto posizioni da Bologna, prima nella categoria.

