Umberto Veronesi, le ceneri saranno tumulate nel Famedio del Monumentale

Non era una banale dimenticanza, l'assenza del suo nome dall'elenco delle quindici personalità che sarebbero state iscritte al Famedio del Cimitero Monumentale nel 2017. Umberto Veronesi, scomparso l'8 novembre 2016 a Milano e personalità senza bisogno di presentazione nel panorama scientifico mondiale, non era nell'elenco dei quindici. Ma Milano non si stava affatto dimenticando di lui.

Il consiglio comunale, infatti, in quegli stessi giorni aveva dato l'assenso alla tumulazione delle sue ceneri proprio nello stesso Famedio, lo spazio in cui - da fine '800 - vengono ricordati i milanesi illustri. Nel Famedio, infatti, è possibile la semplice iscrizione del nome ma anche la conservazione dei resti del defunto. Nella Cripta del Famedio riposano tra gli altri Alda Merini, Giorgio Gaber, Franca Rame, Dario Fo ed Enzo Jannacci.

Famedio del Monumentale: gli iscritti nel 2017

Nel 2017 - la cerimonia è prevista come sempre per il 2 novembre - saranno iscritti al Famedio Bernardo Caprotti - il fondatore di Esselunga morto a novanta anni lo scorso 30 settembre -, Paolo Limiti - autore e conduttore tv morto a giugno a settantasette anni nella sua Milano -, Nanni Svampa - l’artista simbolo della “milanesità” scomparso il 26 agosto a settantanove anni - e Dionigi Tettamanzi - l’ex indimenticato arcivescovo di Milano che si è spento il 5 agosto a ottantatré anni.

E ancora: saranno onorati al Famedio lo scultore giapponese Kengiro Azuma, l’intellettuale Enzo Bettiza, l’astrofisico Giovanni Bignami, la fondatrice della commissione visitatrici per la maternità Nella Bolchini Bompani, la fumettista Lina Buffolente, il registra Osvaldo Cavandoli, la fondatrice di Vidas Giovanna Cavazzoni, l’ex presidente di Triennale di Milano Claudio De Albertis, la storica dell’arte Mercedes Garberi, lo scultore Silvio Gazzaniga e il partigiano Luigi Pestalozza.