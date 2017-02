Anniversario della morte di Eco, Sala: "Presto una via dedicata a lui a Milano"

Umberto Eco potrebbe avere presto una via intitolata a lui a Milano. Lo scrittore è scomparso a febbraio del 2016 e il sindaco Giuseppe Sala ha manifestato la sua adesione ai diversi interventi che - negli ultimi mesi - hanno sollecitato questa decisione, in maniera eccezionale rispetto al regolamento del capoluogo lombardo secondo il quale devono passare almeno dieci anni perché una via, un viale o una piazza vengano dedicati a un defunto. Regola che, tra l'altro, ha già visto diverse eccezioni. Una tra tutte, piazza Gae Aulenti.

"Ho sempre ammirato la sua identità di raffinato uomo di cultura e insieme la sua capacità di condividere questo patrimonio con un pubblico sempre più vasto", scrive Sala in una lettera ad Aldo Cazzullo che il Corriere della Sera ha pubblicato: "Milano deve molto a Umberto Eco e dobbiamo trovare il modo di manifestare la nostra riconoscenza alla sua memoria. Come è noto, la legge prevede che siano trascorsi dieci anni dalla scomparsa per poter dedicare una via alla memoria di un defunto. Delle eccezioni possono però essere fatte".

"Mi impegno a verificare se, nel caso di Umberto Eco, si possa arrivare a una soluzione a breve termine", ha aggiunto Sala. Il 19 febbraio ricorre il primo anniversario della scomparsa dello scrittore e semiologo, nato ad Alessandria (e legatissimo alla città natale) ma stabilmente abitante a Milano in piazza Castello. E proprio al Castello Sforzesco si sono svolti i funerali laici.