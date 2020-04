I luoghi più belli di Milano nei video gratuiti di Milano in Tour

L'emergenza Coronavirus e le relative ordinanze ministeriali continuano ad avere ripercussioni importanti su molte attività come quelle legate al turismo. In un momento storico eccezionale, in cui l’invito è quello di rimanere in casa, Milano in Tour ha aperto il suo canale YouTube, proponendo dei video con cui porta le persone a fare tour virtuali della città di Milano (e non solo). “Siamo in un momento storico molto complesso e le ripercussioni a livello lavorativo sono, per me come per molti altri, molto pesanti. Ciò nonostante Milano In Tour non si ferma! Ogni settimana propongo sul mio canale YouTube interessanti video sui segreti di Milano. In questo modo tutti possono sognare per un po' e visitare la nostra città anche comodamente seduti sul proprio divano, al grido di #iostoacasa"- ha dichiarato la giovane imprenditrice Paola Caronni, fondatrice di "Milano in Tour", convinta da sempre che anche dalle difficoltà possano nascere delle grandi opportunità.

Paola Caronni e Milano In Tour

Le donne sono da sempre piene di idee e di iniziative di successo. Lo testimoniano le belle storie di imprenditoria femminile come quella di Paola Caronni, che mettendo a frutto i suoi studi in campo culturale è riuscita ad aprire un’attività di successo, che nel corso del tempo è riuscita a conquistare sempre più persone. A questo proposito Milano In Tour ogni week-end organizza delle vere e proprie experience alla ricerca dei lati nascosti e più affascinanti del capoluogo lombardo. In queste “esplorazioni urbane” è la stessa Paola ad accompagnare i visitatori, in collaborazione con bravissime guide. Niente visite monotone e piene di date e nomi ridondanti, ma informazioni storiche e artistiche, sempre condite da un pizzico di interessanti dettagli sulla vita quotidiana e su particolari curiosi e divertenti.

E' possibile seguire Milano In Tour e vederei video gratuiti dedicati alla città sul canale YouTube dedicato..

