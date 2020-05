La Vigna di Leonardo riapre al pubblico

La cultura riparte e la storica Vigna di Leonardo da Vinci, nel meraviglioso giardino della Casa degli Atellani, riapre le sue porte al pubblico a partire da sabato 23 maggio. Tutti i mercoledì e sabato (dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 20:30) sarà possibile tornare a visitare le sale e gli interni della Casa degli Atellani e il suo giardino, in fondo al quale si trova la Vigna di Leonardo.

Le norme di sicurezza previste

Per rispettare ttte le precauzioni a causa dell'emergenza coronavirus, L'ingresso museale verrà contingentato e scaglionato a piccoli gruppi e la visita comprenderà il servizio di audioguida indipendente. I dispositivi verranno sanificati dopo ogni utilizzo. La Vigna di Leonardo introduce, inoltre, una grande novità per dare un’opportunità in più di vivere e respirare la magia della sua atmosfera immersi nel verde: nei mesi estivi sarà possibile acquistare il solo ingresso al giardino e, all'ombra della vigna, consumare una delle offerte pranzo del Bistrot o, verso sera, un calice della Malvasia di Leonardo.

Come scrivono gli organizzatori "tutto il personale seguirà le nuove norme di sicurezza. Tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie saranno assicurate, garantendo attenzione e prudenza nel rispetto della salute del personale e dei visitatori".

Informazioni pratiche

La Vigna di Leonardo si trova in Corso Magenta 65; è consigliata la prenotazione all’indirizzo info@vignadileonardo.com o al numero 02.4816150.