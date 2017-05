Milano sotterranea

tutte le bellezze nascoste della città

Dieci luoghi di Milano in cui poter toccare le fondamenta della città: l'itinerario si snoda in dieci tappe e ci sono tutte le indicazioni per visitare il Battistero di San Giovanni alle Fonti, la Cripta San sepolcro Sepolcro e il Foro Romano, oltre al Mausoleo imperiale Valentiniano II. Non solo: c'è anche Albergo Diurno di Porta Venezia e il Rifugio antiaereo di piazza Grandi e altri luoghi. Le condizioni di visita sono descritte nei singoli pannelli.