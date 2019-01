Turismo a Milano, boom di visite nei musei per Natale ed Epifania

Sono stati più di 71 mila i visitatori che hanno "invaso" i luoghi di cultura a Milano tra Natale e l'Epifania, e ben 22 mila nella giornata di domenica 6 gennaio, approfittando dell'apertura gratuita della prima domenica del mese in diversi musei cittadini.

Primato, come al solito, per il Castello Sforzesco (17.267 presenze dal 23 dicembre al 5 gennaio e 7.350 il 6 gennaio), seguito dal Museo di Storia Naturale (15.043 presenze), dal Museo del Novecento (11.101), dall'Acquario Civico (6.951) e dal Mudec (6.549). Poi la Galleria d'Arte Moderna, il Museo archeologico, Palazzo Morando e il Museo del Risorgimento.

"Le 'Domeniche al museo' si confermano un potente strumento per offrire a milanesi e turisti un'occasione di conoscenza, un modo intelligente per trascorrere il proprio tempo fuori dagli impegni di ogni giorno, un contributo importante allo sforzo di valorizzazione che i nostri musei fanno ogni giorno per portare i visitatori ad ammirare le nostre collezioni civiche, costruendo intorno a queste esposizioni che rinnovano costantemente l'attenzione, gettando una luce nuova sulle raccolte museali", ha commentato Filippo Del Corno, assessore alla cultura.

Durante le precedenti festività (Natale 2017 fino all'Epifania 2018), i visitatori erano stati oltre 55 mila, quindi nettamente meno di quest'anno. Il Castello Sforzesco però aveva segnato più visitatori (oltre 20 mila), mentre al secondo posto si era piazzato il Museo del Novecento e al terzo il Museo di Storia Naturale. Nelle festività 2016-2017, invece, i visitatori erano stati più di 65 mila.