Da regione Lombardia altre mascherine gratuite agli inquilini delle case popolari. L'assessore Bolognini: “Vogliamo garantirle a tutti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con la distribuzione gratuita a tutti gli inquilini delle case popolari di Milano di mascherine protettive, la Regione Lombardia ha confermato la propria vicinanza nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, particolarmente colpite dall'emergenza dovuta al coronavirus. L’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha voluto testimoniare la costante attenzione della Giunta verso i più fragili, partecipando nel pomeriggio ddi ieri, con alcuni volontari, alla consegna dei dispositivi DPI agli inquilini di alcuni alloggi di edilizia pubblica di via Barbavara, via Bobbio e viale Coni Zugna, nella zona Porta Genova, a Milano. Nell'occasione, l'assessore ha sottolineato che “continua la distribuzione senza sosta di mascherine in tutte le case popolari della città di Milano. Settimana scorsa, la Regione Lombardia ha dato al Comune del capoluogo 120.000 mascherine, tutte destinate alle case popolari, sia di Aler sia MM. Ieri, ne sono state consegnate sempre al comune di Milano altre 300.000”. IL GIOCO DI SQUADRA AIUTA IL SOSTEGNO AI PIÙ DEBOLI – “Questa nuova fornitura – ha detto ancora Bolognini -, si aggiunge alle 300.000 mascherine regalate dalla comunità cinese di Milano. Vogliamo arrivare a fornire a tutti gli inquilini delle case popolari almeno una mascherina per la protezione individuale. La consegna avverrà sia ai residenti negli stabili di proprietà Aler sia a quelli gestiti da MM. Non è il momento di fare polemiche sterili ma è l’ora di agire insieme per il bene dei lombardi. Grazie alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, ad Aler, alla comunità cinese che ha donato le mascherine all'amministrazione comunale, alla Polizia locale, alla Protezione Civile e alle tante associazioni che in questi giorni sono impegnate nella distribuzione delle mascherine riusciremo a raggiungere tutti gli inquilini di residenza pubblica”. “Un gioco di squadra – ha concluso l’assessore -, che permetterà a tanti cittadini fragili e in difficoltà di avere a disposizione gratuitamente quei dispositivi di sicurezza necessari per poter uscire di casa per fare la spesa e acquistare i generi di prima necessità”.

Gallery