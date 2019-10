eat.mi 2020 guida gastronomica etica alla ristorazione milanese

EAT.MI: la guida 126 recensioni che raccontano ristoranti - ma anche cuochi, storie ed emozioni - divise in categorie rappresentative dell'offerta cittadina. Schede chiare, dettagliate, aggiornate. E scritte dopo aver visitato i ristoranti in rigoroso incognito a garanzia dei lettori. Gli autori sono gli allievi del corso “Scrivere di Gusto”, diretto da Valerio M. Visintin (critico del Corriere della sera). Il primo corso a porre in evidenza un approccio etico alla critica gastronomica. La guida offre recensioni ragionate, ma libere. Giudizi senza preconcetti. Opinioni senza timori reverenziali o clientelismi. Le categorie sono le seguenti: carne, pesce, pizza, milanese, trattoria, classici, giapponese, cinese, in voga, dal mondo, premiati (dagli altri), fuoriporta, cibo di strada, street food, low-cost, regionali. EAT.MI: il sito Il portale EAT.MI.IT rappresenta l'evoluzione digitale del progetto. L’obiettivo è diventare una risorsa autorevole per orientarsi nella vastissima galassia della ristorazione (non solo) milanese. Senza trascurare temi di più ampio respiro, attraverso approfondimenti, interviste, inchieste. Cos'è Scrivere di Gusto: il corso La prima edizione ha preso il via nell’aprile 2019. In ottobre ha avuto inizio la seconda sessione che si concluderà nel febbraio del 2020. Altri percorsi didattici sono in cantiere per i prossimi mesi. Lo scopo è di realizzare una vera e propria scuola di formazione permanente. L’unicità della proposta didattica risiede nell’organizzazione stessa delle lezioni. Concepite come vere e proprie riunioni di redazione, consentono agli studenti di essere guidati nella stesura di articoli e reportage, di ricevere specifiche mansioni dal capo redattore e di acquisire il metodo per scrivere una recensione gastronomica. Non si tratta, però, di mere esercitazioni. Scrivere di gusto è anche un generatore di prodotti editoriali. CHI SIAMO VALERIO M. VISINTIN Critico gastronomico del Corriere della Sera il cui viso non è noto a ristoratori, chef e colleghi. LOREM IPSUM Agenzia letteraria milanese, specializzata in saggistica e varia. DOOF Fondato nel 2017 da Samanta Cornaviera, Aldo Palaoro e Valerio M. Visintin, Doof è motore di iniziative legate al mondo del cibo e della ristorazione. Per mostrare le realtà buone cattive che rappresentano l’altra faccia del food. EAT.MI 2020 – guida gastronomica etica alla ristorazione milanese Diretta da Valerio M. Visintin Edita da Baldini+Castoldi. Presentazioni: Lunedì 4 novembre ore 19 | Open Milano | Viale Monte Nero 6 Alla presenza dei 15 allievi del corso Scrivere di Gusto e con loro: Alessandra Selmi, Aldo Palaoro, Jacopo Viganò, Valerio M. Visintin e Pier Maria Saccani - direttore del Consorzio Mozzarella di Bufala. Giovedì 14 novembre ore 18.30 | La Feltrinelli Librerie | Galleria Vittorio Emanuele II Nell’ambito di Bookcity Milano, dibattito con: Silvia Vedani - Responsabile di Vivimilano - Corriere della Sera Anna Prandoni - Direttore di Grande Cucina Chiara Cavalleris - Caporedattore di Dissapore.it Federico F. Ferrero - Nutrizionista e foodteller Caterina Zanzi - Founder di conoscounposto.com con Jacopo Viganò e Valerio M. Visintin

