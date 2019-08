Dal 3 al 24 agosto Movieland apre fino alle 23.00: 13 ore ininterrotte di full immersion nel divertimento

Dal 3 al 24 agosto ritorna l'affascinante “Hollywood By Night” di Movieland, con l'apertura straordinaria fino alle ore 23: un’occasione unica per vivere il parco, le sue originali attrazioni a tema cinematografico e gli incredibili show, sotto una luce completamente differente!

13 ore ininterrotte di divertimento, emozioni e magia, arricchite dalla splendida atmosfera serale: il grande stunt-show di John Rambo, le avventure di Magma, le corse sui potenti motoscafi di Kitt Superjet ma soprattutto il misterioso percorso di Pangea diventano scenari ancor più imprevedibili al calar del sole… Ma non solo, Movieland è il luogo perfetto per un fresco aperitivo in compagnia delle Star del cinema, per assaporare le golosità proposte dai vari punti ristoro, o anche solo per godersi una passeggiata lungo la splendida Main Street, le sue luci colorate ed una visita a Bandido - The Magic Ride, attrazione NOVITA’ 2019 assieme al divertentissimo Kitt MiniJet.

Solo durante le aperture serali sarà possibile scoprire inoltre due nuovi show:

• WOMAN: Luna e Alberto Pagnotta presentano un coinvolgente show musicale live tutto al femminile, una celebrazione della donna in tutte le sue sfaccettature, un omaggio alle attrici simbolo di tante generazioni in un vortice di emozioni e brani indimenticabili, interpretati assieme al cast artistico di Movieland

• MERRY XMAS: un inaspettato evento prende vita di fronte al portale di ingresso assieme a Luna, Alberto Pagnotta e tutto il cast artistico di Movieland. Accompagnati da melodie tipiche, costumi a tema e gigantesche proiezioni preparatevi ad una sorpresa fuori stagione!

In concomitanza con l’apertura fino alle 23 sarà possibile acquistare il biglietto serale ad un prezzo particolarmente conveniente: solo 15€ per ingressi a partire dalle ore 18.

Ma l’apertura prolungata di MOVIELAND offre anche un’opportunità davvero straordinaria ovvero combinare la visita con il mitico CANEVA, il parco acquatico di Canevaworld, grazie ai biglietti cumulativi “1 giorno - 2 parchi” e “2 giorni - 2 parchi”. Si tratta di biglietti per adulti e bambini che implementano anche l’opzione per spostarsi liberamente fra i due parchi in qualsiasi momento e beneficiare quindi dell’incredibile offerta di attrazioni in totale libertà attraverso il “Parks Gate”, il portale che collega direttamente i due parchi senza necessariamente dover uscire e rientrare.

Le occasioni di svago diventano quindi infinite e ce ne sono per tutti i gusti: per gli amanti delle forti emozioni o per chi fa dell’ozio la sua filosofia di divertimento, per i più piccoli, grazie alle numerose attrazioni a loro misura o per chi si vuole divertire in compagnia tra scivoli e giochi d’acqua. Ognuno potrà costruire la propria giornata ideale mescolando tutte le attrazioni dei due parchi e sfruttare ad esempio le ore più assolate e calde con le attrazioni acquatiche di CANEVA, per poi dedicarsi a spettacoli e attrazioni uniche al mondo all’interno di MOVIELAND.



