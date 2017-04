30° International GrandPrix Advertising Strategies 2017, il meglio della comunicazione di marca

E’un anniversario da ricordare quello che si celebrerà il prossimo 24 maggio al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano. International GrandPrix Advertising Strategies, il Premio di TVN Media Group, editore delle testate Pubblicità Italia, Advertiser Communication Strategies, MyMarketing.Net e della web-tv Televisionet.tv e dedicato al meglio delle strategie di marca, taglia il traguardo dei suoi primi ‘30’. Trenta edizioni che hanno raccontato e valorizzato il meglio della comunicazione italiana.

Attraverso tre decadi di storia sono saliti sul palco dell’International GrandPrix Advertising Strategies i protagonisti del mondo della comunicazione, artefici dei migliori lavori in gara, selezionati da una giuria di professionisti del marketing aziendale e scelti, vincitori fra i vincitori, dal voto del pubblico in sala. A presentare la serata di Gala anche quest’anno, come da tradizione, il mattatore Piero Chiambretti, accompagnato da Cristina Chiabotto.

La formula di spettacolo, ritmo e comunicazione rende il Premio di TVN Media Group un evento unico nel suo genere. Ad affiancare l’International GrandPrix Advertising Strategies partner autorevoli. Tra questi, IAB Italia, impegnata nel divulgare le best practice nei vari ambiti del digital advertising, ha inserito per il secondo anno consecutivo all’interno del contesto dell’International GrandPrix Advertising Strategies lo Iab Mixx.

Dalla partnership con CheBanca! nasce in questa trentesima edizione il Premio Speciale ‘Comunicazione e Innovazione CheBanca!’, riconoscimento che, interpretando i valori del brand di ‘Innovazione, Cambiamento e Prospettiva’, sarà assegnato durante la serata di gala a un personaggio che si è particolarmente distinto nella sua carriera per queste tre caratteristiche.

Dalla partnership con Mediamond, dopo la positiva esperienza del 2016, ritorna il RadioMediamond Award: il premio speciale, assegnato al progetto che ha saputo integrare e valorizzare al meglio il mezzo radiofonico nella strategia di comunicazione dei brand. Tra le altre realtà che hanno confermato la loro presenza accanto all’International GrandPrix Advertising Strategies, Print Power, partner consolidato dell’evento da 5 anni, Pubblicità Progresso, che rinnova per il settimo anno consecutivo il suo impegno nel sociale al fianco dell’International GrandPrix Advertising Strategies e C4C, iniziativa di World Bank, anche quest’anno insieme a TVN Media Group.

Il premio va oltre i confini nazionali con la presenza al fianco dell’International GrandPrix Advertising Strategies anche nel 2017 di partner internazionali tra cui New York Festivals e AdForum.com. Tra gli altri, American Express, Depositphotos, Johannes, Ligatus, Sagam, Cordenons. A chiudere la serata il Cocktail by Campari.

La platea dal teatro si allarga anche ai social: #GrandPrix30, questo l’hashtag con cui sarà possibile avere informazioni e raccontare lo spettacolo sulle piattaforme digitali.