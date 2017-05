Al via la stagione, si torna in barca sul lago di Como

Apre le porte al pubblico dal mese di giugno, con spazi rinnovati e servizi completi per gli appassionati della navigazione, l'Alto Lario Marine Center di Nausika Yacht, l'azienda che opera da oltre vent'anni nel settore nautico ed è presente anche a Colico, al limitare fra la provincia di Lecco e quella di Sondrio.

"Fondata all'inizio degli anni '90 sul lago di Como - sottolinea Giada Giardelli, Titolare di Nausika Yacht - la nostra è una realtà in continua espansione che in pochi anni ha trovato sempre più spazio nei luoghi votati per eccellenza alla nautica, con cantieri, marine e showroom localizzati nei punti strategici: la Sardegna, l'Adriatico e, appunto, il Lago di Como. Fra le società leader del settore, Nausika offre con professionalità e flessibilità una vastissima gamma di servizi per yachts fino ai 30 metri, strutture operative, service point, assistenza e opportunità di noleggio".

La sede storica di Colico è uno dei punti di riferimento per la nautica nel nord Italia, collocata in una posizione privilegiata a 90 km da Milano e a 60 dalla Svizzera e posizionata in prossimità del Colico Work Center, ufficio tecnico e centro operativo della società.

Per inaugurare la nuova stagione dell'Alto Lario Marine Center, Nausika Yacht ha organizzato a inizio giugno una giornata aperta al pubblico con la possibilità di testare le imbarcazioni, nel corso di un evento con musica e attrazioni, fra le quali le esibizioni sulla pista kart di Lario Motor Sport.

"Quella posizionata sulle sponde del Lago di Como non è solo la nostra sede storica, ma anche una realtà sulla quale abbiamo scelto di investire con una proposta che si rivolge, da un lato, ai tanti appassionati delle aree limitrofe e, dall’altro, al pubblico attratto da una meta turistica di primaria importanza", conclude Giada Giardelli.

Per informazioni: pagina Facebook "Nausika Yacht" oppure www.nausika.it