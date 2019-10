Milano, in Galleria arriva Longchamp al posto di Stefanel: 760mila euro all'anno per 95 mq

È stato assegnato, in via provvisoria, il locale di 95 metri quadrati in Galleria Vittorio Emanuele II attualmente in uso a Stefanel. Ad aggiudicarsi la gara, dopo un’asta che ha visto undici proponenti, è Longchamp Italia, noto marchio francese che propone abbigliamento e accessori e che ha offerto 760 mila euro di canone annuo partendo da una base d’asta di 175 mila euro.



“Il meccanismo delle gare in Galleria produce buoni risultati da più punti di vista”, afferma l’assessore al Demanio Roberto Tasca, che aggiunge: “In questo caso è stata premiata un’attività di alto livello non solo per la buona offerta economica presentata ma anche per l’alto punteggio ottenuto dall’offerta merceologica”



La gara, infatti, prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti per l’offerta tecnica che si combina con un punteggio di massimo 40 per l’offerta economica.



“Il primo classificato - sottolinea Tasca - ha presentato un’offerta leggermente inferiore al secondo ma sul punteggio complessivo, fornito dalla commissione tecnica, ha pesato la qualità dell’offerta commerciale. Dico questo per ricordare che non sempre prevale chi può disporre di maggiori risorse finanziarie e che l’Amministrazione ha studiato il meccanismo di gara proprio per garantire, nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, l’interesse pubblico”.