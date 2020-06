ACBC è la migliore startup dell’anno: vince la finale di B Heroes

Un'azienda milanese. Un premio prestigioso. Alla fine di un lungo percorso, iniziato con il roadshow e le selezioni nel 2019, ACBC, che produce calzature componibili, con suole e tomaie intercambiabili, si è aggiudicata i maggiori investimenti dell’edizione 2020 di B Heroes ed è quindi la migliore startup dell’anno. Il programma, una docu-serie sul mondo delle startup in Italia, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è andato in onda su Sky e NOW TV dal 25 maggio e la finale il 10 giugno (tutte le puntate saranno sempre disponibili anche on demand).

Ma non è l'unica realtà meneghina ad essere stata segnalata e premiata. Ecco le altre.

Mobility (azienda di riferimento Telepass)

ACBC, calzature componibili, che permettono di intercambiare tutte le suole e tutte le tomaie, personalizzando le scarpe e riducendo l’impatto ambientale. www.acbc.com Milano

Green-Tech (azienda di riferimento a2a)

RiceHouse, sulla produzione biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura.

Education (azienda di riferimento Zanichelli)

Wid Academy, un’accademia online per imparare a usare i social media da importanti influencer italiani. https://wid.academy Milano (Lombardia).

Med-Tech (azienda di riferimento Ospedale San Raffaele)

Brain Control, intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi disabilità. www.braincontrol.com Siena (Toscana)

Premio RDS

Inoltre, è stato assegnato il premio RDS 100% Grandi Successi, media partner dell’evento, a Boolean Careers, un’idea imprenditoriale che trasforma gli appassionati di informatica in web developer professionisti con un bootcamp online