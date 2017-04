Comune e Agenzia Entrate si accordano: più facile scambiarsi i dati, lotta all'evasione

Comune di Milano e Agenzia delle Entrate hanno siglato una convenzione per l'utilizzo intensivo dei dati catastali, in ottica di lotta all'evasione fiscale.

Con questo accordo, i due enti potranno scambiare i dati tra loro in modo migliore, senza spese per l'amministrazione comunale che potrà prelevare i dati catastali di suo interesse direttamente dal sistema informativo catastale nazionale, per ottenere una banca dati completa e dettagliata di planimetrie e piantine degli immobili della città.

Dal suo canto, l'Agenzia delle Entrate potrà accedere alle informazioni aggiornate del Comune. Nel 2016 la collaborazione tra Comune e Agenzia delle Entrate ha consentito di individuare 84 milioni di euro di evasione di tributi locali (Ici, Imu, Tari e Tasi) per i quali sono in corso le procedure di riscossione. Sempre nel 2016 sono 2,3 i milioni di euro recuperati nel campo dell'evasione erariale.