Brexit: funzionari Agenzia Farmaco visiteranno il Pirellone. Ma le grandi banche non vengono a Milano

In funzionari dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) visiteranno il Pirellone il 17 e il 18 maggio 2017, nell'ambito della decisione sul trasferimento eventuale a Milano della sede dell'istituzione europea, oggi con base a Londra, nel centro direzionale di Canary Wharf.

L'Ema deve trovare un'altra sede in conseguenza della "Brexit", il voto con cui i cittadini del Regno Unito hanno deciso di uscire dall'Unione europea. Attualmente, tra le istituzioni pubbliche europee con base a Londra, è l'unica che potrebbe trasferirsi a Milano, anche se altre città continentali si sono offerte.

Mentre però altrove l'Ema andrebbe in stabili privati, l'Italia ha messo a disposizione il Pirellone, oggi sede del consiglio regionale lombardo, valutato come l'unico edificio in grado di rispondere alle esigenze dell'Agenzia del farmaco in tempi stretto: da Londra, infatti, al quartier generale intendono trasferirsi al più presto. Roberto Maroni, presidente della Lombardia, confermando che sulla partita la Regione, il Comune e il Governo si muovono insieme, ha fatto sapere che Palazzo Chigi ha stanziato sessanta milioni di euro per sistemare il palazzo. "Credo sia una proposta molto competitiva", ha commentato.

Al sopralluogo di maggio parteciperanno il governatore, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e anche Enzo Moavero Milanesi, già ministro per gli affari europei e oggi consigliere del premier Paolo Gentiloni proprio sulla partita dell'Ema.

