MilanoToday in aiuto delle imprese: tutti i numeri del progetto

L'emergenza Coronavirus ha costretto l'intera economia italiana, e di riflesso numerose attività commerciali milanesi, ad un brusco arresto. MilanoToday, insieme al suo Gruppo Editoriale Citynews, ha offerto un servizio gratuito di visibilità a tutte quelle imprese, ristoranti ed aziende che hanno potuto continuare a lavorare in questi mesi, in quanto appartenenti a settori di erogazione di beni di prima necessità, dotati di un e-commerce o del servizio delivery. Una scelta - quella di fare consegne a domicilio o di puntare sull'on-line - che si è rivelata vincente per molte attività e tantissimi imprenditori e che è stata valorizzata dal nostro progetto gratuito, dedicato proprio a loro.

Il progetto

Pochi e semplici i passi che un artigiano, un commerciante o un imprenditore hanno dovuto compiere Coronavirus | Negozi, ristoranti, idraulici, elettricisti | Chi è aperto e lavora durante l'emergenza a Milano e Lombardia

„per registrare gratuitamente la propria impresa sul sito di MilanoToday: bastava inserire alcuni campi obbligatori come i contatti telefonici e l'indirizzo, compilando anche una descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi/prodotti offerti a domicilio. Una volta on-line, ogni scheda veniva inserita in un articolo comprensivo di tutti i nominativi. “

Un'iniziativa che ha riscosso un grande successo, e che in poco più di un mese ha registrato numeri importanti: l'articolo pubblicato da MilanoToday con l'elenco completo di chi ha aderito all'iniziativa ha infatti registrato quasi 43.000 visite, insieme al dato di 20.000 visite totali per le singole aziende registrate e di 1.500 telefonate ricevute. Un dato concreto che si è tradotto in un aiuto effettivo a tutti gli imprenditori e i commercianti che hanno compiuto la scelta coraggiosa di non chiudere, e di puntare sull'on-line o sul delivery. Un piccolo grande gesto che in un periodo storico eccezionale ha potuto fare la differenza.

Le aziende che si sono registate

Numerosi i settori di provenienza delle aziende che hanno aderito all'iniziativa: dall'alimentare alla logistica, fino alle autofficine, lavanderie ed elettricisti. Senza dimenticare i ristoranti e le pizzerie, come il conosciuto Rustell Arrosticini in Piazza De Angeli o il San Maurì, storico ristorante del centro storico, entrambi in prima linea nel servizio delivery durante l'emergenza. "Mi sono iscritto al vostro servizio grazie ad un cliente che me ne aveva parlato e che mi aveva inviato il link. In questo periodo effettivamente abbiamo avuto dei clienti nuovi, la trovo un'iniziativa lodevole che ha dato un aiuto concreto a tutti noi commercianti che siamo rimasti aperti in questo periodo" ci racconta il titolare della Pescheria Panattoni, anch'essa registrata al portale.

Di seguito l'elenco delle attività aperte che hanno aiutato i milanesi a restare a casa in questi ultimi mesi.

Alimentari

Alimenti e accessori per animali

Assistenza tecnica, elettricisti e idraulici

Autofficine, gommisti e meccanici

Cartolerie, copisterie e colorifici

Delivery, logistica e trasporti “

Farmacie e Parafarmacie

Ferramenta

Fiorai

Gelaterie

Lavanderie, tintorie e sartorie

Librerie

Noleggio autoveicoli

Ottici

Ristoranti e pizzerie

Psicologi

Servizi di igiene e pulizia

Tabaccheria

