Alis, lo show delle emozioni in tour da dicembre

E’ lo show rivelazione applaudito da oltre 60.000 spettatori presentato da Le Cirque World’s Top Performers e porta in scena un super cast per il Natale. ALIS – CHRISTMAS GALA è l’unico spettacolo internazionale di quasi 2 ore senza interruzioni, con l'eccellenza circense contemporanea e che non utilizza gli animali. Per la prima volta insieme, artisti diventati famosi in tutto il mondo con numeri incredibili e premiati con prestigiosi riconoscimenti.

La conferenza stampa di presentazione del tour nazionale si è svolta oggi (22settembre) al Teatro della Luna di Milano, che sarà uno dei prestigiosi palcoscenici dello show ALIS Christmas Gala il prossimo dicembre.

ALIS s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con un cast formato da 26 artisti che si esibiscono in numeri aerei e a terra: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

Tra le superstar ci sono VIKTOR KEE (Dralion e Amaluna del Cirque du Soleil), considerato il giocoliere e l’acrobata perfetto, un talento puro con una performance di grande suggestione e unica al mondo; YVES DECOSTE(Zed, Quidam, Mystere, La Magie Continue del Cirquedu Soleil) e la sua allieva DELPHINE CEZARD, artefici di un numero epico che lascia a bocca aperta e di un’intensità tale da sembrare poter rallentare lo scorrere del tempo; ANATOLIY ZALESVSKYY (Zarkana del Cirquedu Soleil), riconosciuto come maestro di equilibrismo ed eleganza, unite a forza e flessibilità straordinarie; ROSE WINEBRENNER (Zaia del Cirque du Soleil), cantante, polistrumentista, compositrice e artista visiva di Chicago, protagonista di oltre 1.400 interpretazioni e cantante solista alla Cerimonia di Premiazione dei Bollywood Awards; LILI CHAO RIGOLO meravigliosa danzatrice Taiwanese che si alternerà con la bellissima artista spagnola MELODIA GARCIA RIGOLO in Sanddorn Balance (Amaluna del Cirque du Soleil), numero di equilibrio eccezionale ideato e presentato per la prima volta nel 1997 nello spettacolo Sanddorn da MAEDIR RIGOLO.

“Il cast per la tournée invernale è sicuramente il più ricco e forte di tutte le edizioni fin qui presentate da Le Cirque - spiega il Direttore Artistico ONOFRIO COLUCCI, protagonista di tre produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed), del famoso Slava’s SnowShow (4 milioni di spettatori) e che per ALIS è anche Maestro di Cerimonia in scena – I nostri artisti garantiranno una varietà mai vista prima, da numeri aerei pieni di grazia o di forza, al contorsionismo e al doppio palo cinese, poi equilibrismo e giocoleria espressa ai massimi livelli. Ben tre numeri di gruppo coinvolgenti, al pari dei migliori spettacoli a livello mondiale. Ci saranno canto e musica dal vivo, comicità, mano nella mano e altro ancora, fino ad arrivare a discipline inventate ex-novo, come in Sanddorn Balance dei Rigolo. Il criterio di selezione del nostro cast artistico è sempre lo stesso: un costante miglioramento anche quando credevamo che non si potesse fare di più e la formazione di un gruppo di vere e proprie stelle del Circo mondiale, ovvero i nostri Top Performers.”

Questi artisti ed atleti, insieme al resto del cast, tra i quali il comico e contorsionista OLEKSANDR YENIVATOV,conosciuto in tutto il mondo come SACHA THE FROGMAN, il trio acrobatico femminile TORIME in una dimostrazione di flessibilità, sensualità e forza sul tema vitale della passione e del fuoco, poi GUILHEM DESQ suonatore in chiave moderna di Ghironda, uno strumento millenario, RAW ART la nuova generazione di giocolieri eI-TEAM, acrobati che combinano sport e arte circense, hanno all’attivo centinaia di esibizioni nelle più grandi produzioni internazionali, fanno parte dell’élite mondiale del circo moderno grazie a riconoscimenti di prestigio tra i quali Clown d’Oro e d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, Medaglie d’Oro e d’Argento e Raspini Award al Festival Internazionale Cirque de Demain di Parigi. Vantano partecipazioni in spettacoli, programmi TV e Talent di successo in diversi Paesi.

Lo show ALIS prende per mano lo spettatore, lo coinvolge nel suo filo conduttore durante il quale ogni numero porta alla scoperta delle qualità umane, dei valori e dei sentimenti. ALIS, interpretata da ASIA TROMLER, 19 anni, italiana e la più giovane del cast, li scopre uno ad uno e grazie ad essi arriva a realizzare il suo sogno con uno spettacolare numero di Aerial Silk.

Per questa produzione Le Cirque World’s Top Performersha voluto un team di grandi professionisti: le scenografie portano la firma del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo, mentre le luci e gli effetti speciali sono diAlessandro Verazzi, light designer riconosciuto a livello internazionale. La colonna sonora originale è composta dai musicisti italiani La Femme Piège.

Le Cirque World’s Top Performers è un’idea italiana che ha raccolto sino ad oggi un successo sempre crescente, riuscendo a proiettare lo show ALIS ad una dimensione internazionale e in grado di adattarsi a differenti tipologie di palcoscenico: “E’ un progetto nato, diciamo, per pura follia,ma da subito il riscontro del pubblico ci ha fatto capire che eravamo sulla buona strada – dichiara lo Show DirectorGIANPIERO GARELLI – Creare una compagnia di circo moderno di queste dimensioni, penso la più importante a livello nazionale e forse europeo, ci ha quindi portati a dover adattare il nostro show ALIS ai vari contenitori che potevano accoglierci. Da qui, dopo l'esperienza iniziale con la tradizionale Tenda, siamo poi passati alle Arene nei palazzetti e adesso è giunto il momento del debutto anche nei grandi Teatri.”

“Senza presunzione e con un certo orgoglio, visto il consenso di pubblico e critica ottenuto, possiamo considerare questo progetto al pari delle altre produzioni internazionali – aggiunge il Produttore Esecutivo ROBERTO FORCHERIO - E’ uno stimolo che ci spinge a lavorare per il debutto europeo e, lo dichiariamo pubblicamente oggi per la prima volta, per compiere questo passo ci siamo imposti una riflessione per valutare nuovi investimenti e aprire ad una eventuale partecipazione dialtri partner.”

