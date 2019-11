Amazon Xmas San Babila: ecco l’evento per celebrare le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio

Amazon.it annuncia, per il secondo anno consecutivo, l’apertura al pubblico di Amazon Xmas San Babila, lo spazio esperienziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio.

Lo spazio sarà aperto dal 27 novembre al 1 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in Corso Venezia 2, nel cuore della città di Milano. Il programma completo è disponibile su amazon.it/sanbabila.

Amazon Xmas San Babila sarà ancora più grande e coinvolgente: creato su due livelli, lo spazio permetterà ai visitatori di scoprire differenti aree tematiche dedicate alle moltissime categorie di prodotti disponibili su Amazon.it. All’ingresso, i visitatori potranno scaricare un’app che permetterà loro di essere guidati alla scoperta di tutte le varie esperienze, tra cui l’accesso a dei gate segreti in realtà aumentata. Gli ospiti saranno accolti al piano terra da un grande box Amazon, nel quale sarà possibile entrare per vivere la magica atmosfera delle feste, e continueranno poi il percorso nella foresta di Natale che li trasporterà in un’atmosfera incantata che raccoglie una selezione delle proposte di questa stagione natalizia. Non mancherà un’area dedicata agli eventi ricca di appuntamenti quotidiani e nella quale sarà allestita un’esperienza virtuale creata da Unicef per mostrare i risultati dei progetti sviluppati dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. I clienti Amazon Prime avranno inoltre accesso ad un’area di realtà visrtuale esclusiva, dove potranno rivivere l’esperienza dell’allunaggio, pensata per divertirsi in 2 o più persone. Non mancherà l’Amazon Bar dove sarà possibile gustare un caffè o un cocktail.

Al primo piano si troverà l’area Future Space, in cui saranno esposti i prodotti dedicati al mondo del gaming e della tecnologia, e l’area dedicata ad Audible: qui i visitatori potranno immergersi in centinaia di mondi ascoltando migliaia di audiolibri e podcast, potranno mettere alla prova le proprie conoscenze sul mondo di Hogwarts con il quiz dedicato ad Harry Potter, e anche migliorare l’inglese divertendosi grazie alla nuova skill Audible su Alexa, firmata da John Peter Sloan. Amazon Fashion sarà presente con gli outfit imperdibili per le feste e un’esperienza di customizzazione unica: Loredana Giulioli, artista milanese, illustratrice tessile, ricamatrice e tessitrice, personalizzerà i capi dei visitatori, regalando loro una delle sue opere uniche. Presenti anche le aree dedicate ad Handmade e Made in Italy, due vetrine di prodotti artigianali e di piccole medie imprese italiane, disponibili su Amazon.it. I più piccoli potranno divertirsi nello spazio a loro dedicato, in cui saranno esposti moltissimi giochi, incluse le ultime novità. Gli appassionati di bellezza troveranno l’area perfetta per loro sempre al primo piano, dove vari brand offriranno esperienze uniche dedicate alla cura della persona.

All’interno di Amazon Xmas San Babila i clienti potranno provare tutti i dispositivi Amazon tra cui i nuovi dispositivi Echo con Alexa integrata, gli eReader Kindle e i tablet Fire. Sarà inoltre possibile scoprire in anteprima e toccare con mano un’ampia selezione delle offerte che saranno disponibili durante il Black Friday su Amazon.it, e tante novità da cui trarre ispirazione in vista del Natale.

Tutti i prodotti esposti all’Amazon Xmas San Babila saranno corredati da uno SmileCode, un QR code con lo smile Amazon, che permetterà ai visitatori di scoprire tutti i dettagli del prodotto scansionando il rispettivo codice con l’app di Amazon.

“Siamo felici di aprire, per il secondo anno consecutivo, il nostro evento esperienziale Amazon Xmas San Babila nel cuore della città di Milano. Sarà una bellissima occasione per celebrare insieme ai nostri clienti le offerte di Black Friday e la stagione dello shopping natalizio” racconta Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Quest’anno lo spazio sarà ancora più grande e interattivo e permetterà a tutti i visitatori di divertirsi con moltissime esperienze offerte dai brand che hanno scelto di collaborare insieme a noi alla costruzione di questo progetto. Non mancheranno momenti imperdibili presentati da Amazon Music con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Tom Walker, Subsonica e Vegas Jones ma anche presentazioni di audiolibri con Audible, showcooking, masterclass e molto altro ancora”.