Il centro commerciale «più bello del mondo» diventerà ancora più grande: ecco i dettagli

L'area dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese potrebbe cambiare nuovamente. Nei giorni scorsi i comuni di Lainate e Arese hanno pubblicato un «avviso relativo alla redazione di variante parziale degli atti del Pgt per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell’area». Tradotto: una variante al piano governo del territorio per intervenire sul perimetro in cui sorge Il Centro.

Non è una novità. Durante l'inaugurazione dello shopping center lo stesso Marco Brunelli — patron di Finiper, società che ha curato lo sviluppo immobiliare — annunciò che sulle ceneri degli ex stabilimenti sarebbe arrivata Ikea. Non solo: a dicembre trapelò che lo stesso gruppo fosse interessato a costruire una pista da sci al coperto, la prima in Italia.

L'intervento non è una novità: Regione Lombardia ha pubblicato una valutazione ambientale strategica (l'ultimo documento è stato aggiornato il 21 dicembre 2016) in cui sono riportate le idee per la trasformazione dell'area. Diverse le trasformazioni in programma. Sugli stralli del parcheggio temporaneo realizzato durante Expo potrebbero sorgere «servizi di interesse sovralolcale di carattere sortivo e sociale». Proprio in questo paragrafo (a pagina 19) Regione cita l'impianto sportivo dedicato allo sci indoor. Sport ma anche strutture dedicate alla rircerca, con partiolare riferimento all'ambito medico-scientifico sportivo e tecnologico di sviluppo dei materiali innovativi.

Potrebbro essere potenziate anche le strutture commerciali con l'insediamento — vicino al centro di guida sicura — di attività artigianali e servizi. Inoltre è previsto «l’insediamento di un incubatore d’impresa», in un capannone dietro al Mall.

La Vas, inoltre, prevede il completamento della rinnaturalizzazione del torrente Lura a sud del grande magazzino. Questi i programmi. Nei prossimi mesi la parola passerà ai comuni su cui insiste il Mall.