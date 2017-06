Eletto a Milano il più giovane governatore Rotary al mondo: Andrea Pernice, 42 anni

E' di Milano il governatory Rotary più giovane del mondo. Si è tenuta mercoledì presso la Triennale di Milano la cerimonia di insediamento di Andrea Pernice, neo eletto di 42 anni.

Per l'occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità.

Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.