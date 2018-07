Milano, apre un altro bar Starbucks in città

Il colosso del frappuccino sembra averci preso gusto, tanto gusto. Se il primo passo non è ancora stato completato - ma manca davvero poco alla fine dei lavori e all'apertura - pare infatti che Starbucks sia già pronto a raddoppiare la sua presenza milanese, inaugurando molto presto un secondo locale in città.

La certezza è una: il 6 settembre apre il tanto atteso store di piazza Cordusio, dove - nell'ex palazzo delle Poste - troverà spazio il locale della Sirena più grande di tutta Europa. La novità però è che le sorprese potrebbero non essere finite qua, anzi.

A lanciare l'indiscrezione è stata Elisabetta Andreis, che sul Corriere scrive:

Starbucks è pronto al raddoppio già in ottobre. La seconda sede individuata è in corso Garibaldi, angolo XXV Aprile. Lì dove oggi c’è un negozio della catena DMail, rilevata nel 2016 da Percassi.

E non è un caso, per niente, che il gruppo Percassi detenga l'esclusiva italiana per il marchio Starbucks, che - tra le altre cose - aveva già annunciato di non volersi fermare a un solo bar e che è già pronto allo sbarco all'aeroporto di Malpensa.

L'idea per il secondo bar milanese griffato dall'azienda di Seattle sembra ormai avviata e pronta: negli ultimi giorni ci sono stati numerosi sopralluoghi dei progettisti e anche i commessi di DMail sarebbero già stati avvisati.

Il locale, a differenza del super store di Cordusio, dovrebbe essere tradizionale e molto più piccolo, ma con l'immancabile frappuccino. Che ormai sembra proprio essersi innamorato di Milano.