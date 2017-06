Apre un nuovo Burger King in piazza del Duomo

Dopo circa nove mesi d'assenza, Burger King torna in piazza del Duomo. La nota catena di fast food ha annunciato che un nuovo ristorante verrà aperto al civico 25, molto vicino alla vecchia location, condivisa con Autogrill e dove a breve aprirà la nuova boutique di Tiffany.

L'appuntamento inaugurale è stato fissato per venerdì 30 giugno alle ore 11. Parteciperà Filippo Catenacci, head of franchising di Burger King Italia.

I BURGER KING NEL MILANESE

Attualmente i ristoranti Burger King nella città di Milano sono quattro, situati all'interno della Stazione Centrale, dentro la Stazione Cadorna, in via Leoncavallo (Casoretto) e in viale Certosa (angolo piazzale Ai Laghi).

In provincia, Burger King è presente anche a Vittuone, Settimo Milanese, Cerro Maggiore, Pogliano Milanese, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, San Giuliano Milanese, Rozzano e Assago.