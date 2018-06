Sbarca a Milano "Five Guys", il fast food che serve solo carne fresca: è il primo in Italia

Solo carne fresca. Patatine tagliate e fritte al momento. E hot dog e milkshake preparati all'istante. Milano è pronta ad essere "invasa" dal gusto e dal sapore di Five Guys, il fast food famosissimo in America che ha deciso di aprire sotto la Madonnina il suo primo ristorante italiano.

La catena fondata nel 1986 da Jerry Murrel e dai suoi quattro figli Jim, Matt, Chad e Ben ha infatti iniziato a maggio scorso i lavori nella sua nuova casa milanese, al civico 37 di corso Vittorio Emanuele II, a due passi dalla metro San Babila. L'apertura - come annunciano i vistosissimi cartelloni rossi - è prevista per questa estate, probabilmente per l'inizio di luglio.

Il segreto di Five Guys - che la rivista Forbes ha descritto come la catena americana in maggior crescita al momento - è l'utilizzo di ingredienti rigorosamente freschi e, rivendicano i "cinque ragazzi", preparati a mano. Negli oltre 1500 locali in giro per il mondo, infatti, non ci sono congelatori, ma solo frigoriferi e, dicono con gli orgoglio Murrel e soci, "utilizziamo solo carne macinata fresca".

Il menù è quello classico americano: hot dogs, hamburger, milkshake, bevande e patatine fritte, anche quelle - assicura Five Guys - tagliate a mano e fritte al momento dell'ordine. A pochi metri dal nuovo Five Guys c'è lo storico McDonald's di piazza del Duomo: chi vincerà la sfida tutta americane tra i due fast food?