Artigianmobili detta le tendenze 2017 per arredare un soggiorno di design

L'importanza della zona giorno nella casa moderna

La zona giorno è indubbiamente la più importante della casa probabilmente perchè si tratta anche di quella più vissuta, soprattutto quando cucina e living sono combinati in un unico e grande open space, come spesso accade ormai nelle abitazioni moderne.

In questa parte della casa destinata alla condivisione ed al relax, da soli o in compagnia, creare un'atmosfera armoniosa e rilassante è d'obbligo. È proprio in questo ambiente, infatti, che ci si rigenera dopo una giornata passata fuori e si trascorre il proprio tempo libero con amici e familiari.

Fondamentale, quindi, che la zona giorno sia arredata in modo adeguato, sia da un punto di vista prettamente estetico che funzionale . Infatti, se da una parte l'arredamento deve rispondere ai nostri gusti estetici, non bisogna trascurare il fatto che gli arredi rispondano alle necessità di fruizione ed organizzazione degli spazi.

In attesa del Salone del Mobile 2018, in questo articolo prenderemo ad esempio due linee d’arredo che hanno avuto grande successo per vendite e gradimento in questo 2017, l’arredamento per la zona living del mobilificio Artigianmobili.

Le ultime tendenze per il soggiorno in stile moderno

Secondo Luca Piccioni, direttore commerciale del mobilificio Artigianmobili: “gli arredi in stile moderno per la zona giorno 2017 sono più che mai votati al minimalismo, con linee tipicamente pulite e rigorose. Le ultime tendenze, però, vogliono anche composizioni dinamiche, con giochi di forme geometriche.

I colori, invece, sono perlopiù in raffinate tonalità neutre o nelle nuances naturali del legno, ai quali vengono accostati delle piacevoli tinte vivaci, lucide o opache”.

Infatti, sebbene il black & white resti sempre uno degli evergreen più apprezzati, le ultime tendenze vedono il prevalere nell'arredo living i toni della terra e della natura. Un esempio di stile e design nelle nuove tendenze per la zona living sono le linee di arredo Tetris e Velvet prodotte dal noto mobilificio Artigianmobili, specializzato nella produzione di arredamento soggiorno in stile moderno.

In questi modelli d’arredo si può constatare come i colori possono essere alternati da tinte laccate e nelle variazioni cromatiche più eccentriche, come il giallo limone, il verde bruco, il rosso oriente, l'arancione segnale, il verde patina ed il blu, che quest'anno domina molti soggiorni in diverse delle sue varianti.

Altra caratteristica comune in diverse proposte d’arredo zona living di quest'anno è la ricercatezza dei materiali, tra i quali si predilige la scelta del legno e di altre materie prime a basso impatto ecologico.

Gli arredi della zona giorno contemporanea, inoltre, sono caratterizzati da forme lineari, che con la loro semplicità e purezza trasmettono un senso di leggerezza e di flessibilità. Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, tutte le misure devono essere studiate con precisione, in modo tale da esaltare l'ambiente che non deve mai risultare soffocante.

Come arredare il soggiorno moderno 2017 con stile

Nella zona giorno moderna non servono troppi elementi d'arredo perchè, come è risaputo, caratteristica fondamentale di questo stile è una essenzialità che si sposa con l'ordine e l'eleganza.

Innanzitutto, nel soggiorno moderno 2017 prevalgono più che mai la semplicità delle forme, meglio se accostate ad una parete decorata con una carta da parati particolare, magari dall'effetto industrial o retrò, con fantasie geometriche stile anni '70 o richiami naturali (con disegni floreali oppure effetto roccia o sabbia).

Si tratta, infatti, di una delle maggiori tendenze della stagione, con i quali si possono creare degli interessanti giochi di volumi e di stili. Negli arredi moderni di oggi la caratteristica fondamentale è la modularità, che consente di sperimentare con gli stessi elementi per creare nuove soluzioni a seconda delle nostre necessità che sono in continuo mutamento o, semplicemente, per cambiare look al soggiorno senza rinnovare completamente l'arredamento.

La modularità è uno dei punti cruciali della zona giorno moderna, camaleontica e versatile a seconda di chi la vive e dalle sue esigenze. Inoltre, questa peculiarità rende gli elementi molto versatili perchè permette di creare sempre un ambiente confortevole, sia nei soggiorni più ampi quanto in quelli dalle dimensioni più ridotte.

A detta di Arredo Idee, rivista specializzata nella selezione dei migliori arredi per la casa, il vero must per la zona giorno 2017 è il sistema a parete, che oltre a facilitare l'organizzazione del living, rappresenta ormai un vero e proprio pezzo di design contemporaneo. Realizzati in diversi modelli, forme e composizioni per poter soddisfare a pieno le diverse esigenze personali, le pareti attrezzate moderne possono essere strutturate con più o meno elementi con i quali creare composizioni dinamiche.

Sia Tetris che Velvet consentono di creare soluzioni uniche, scegliendo colori, forme e materiali da combinare a proprio piacimento e secondo le necessità, dando così origine ad un ambiente originale e fatto su misura, che rispecchi la propria personalità e garantendo il massimo della fruibilità tenendo conto delle moderne tecnologie che abbiamo ormai tutti in soggiorno.

Un esempio? Il mobile basso per la tv firmato Tetris caratterizzato da ante a griglia, dentro le quali collocare tutti i dispositivi elettronici come consolle, impianto stereo e decoder. Oppure il supporto per tv orientabile, che consente di nascondere tutti i cavi della televisione.

Anche madie, credenze e pensili sono passati dall'essere semplici mobili contenitori, a creazioni artistiche da esibire. Questi elementi rivisitati in chiave moderna sono oggi caratterizzati da forme essenziali e linee geometriche, sviluppate perlopiù in orizzontale , come le proposte di Tetris che vedono il prevalere della forma rettangolare, sebbene non manchino le soluzioni in verticale soprattutto per i pensili contenitori.

Velvet, invece, alle linee nette aggiunge anche qualche rotondità, per creare soluzioni ancora più dinamiche ed originali. Nel soggiorno moderno madie e credenze possono poi essere rese particolari ed attraenti da giochi cromatici, da contrapposizioni di differenti materiali e da lavorazioni artigianali, che creano armonie di materiali e regalano all'ambiente un tocco molto sofisticato.

Secondo Andrea Pilotti, direttore responsabile della testata giornalistica Arredo Idee: “a completare la zona relax non può mancare il divano, da scegliere in un design moderno ed essenziale oppure, meglio ancora, dal tocco retrò per regalare all'ambiente quella intrigante raffinatezza dello stile industrial chic, che è una delle tendenze più eleganti ed apprezzate della stagione. In tal caso sono da preferire divani e poltrone dalle ampie sedute, in velluto o ecopelle, dotate di cuscini importanti e confortevoli.”