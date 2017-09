Assicurazioni auto aziendali, come funziona?

Scegliere la soluzione migliore per assicurare la propria auto non è mai facile, ma quando si deve cercare l’Assicurazione per le auto aziendali il dilemma è ancora più grave, anche perché ci sono molti più elementi in ballo. Districarsi nel mondo delle assicurazioni è, a volte, un’impresa odisseica, ma ecco qualche indicazione. Vedremo anche come soluzioni alternative possono semplificare il processo di scelta, come per esempio il noleggio a lungo termine della flotta aziendale.

Fondamentalmente la differenza principale fra l’assicurazione per le auto aziendali e quelle normali è che il contratto viene stipulato con un’azienda e non con un privato. La polizza può riguardare uno o più veicoli e si ha la possibilità di prevedere la stessa scadenza assicurativa di tutti i contratti stipulati dopo il primo. Per il resto l’iter e la gestione del contratto sono uguali, compreso il diritto di mantenere la stessa classe di merito per il fruitore. È infatti possibile ottenere un attestato di rischio dalla compagnia assicurativa per chi ha guidato un’auto aziendale e vuole comprare una vettura personale, in modo da mantenere la stessa classe bonus/malus.

Per quanto riguarda invece le regolamentazioni che coinvolgono le assicurazioni delle auto aziendali, il codice della strada prevede che sia obbligatoria per l’azienda la registrazione sulla carta di circolazione del nome e cognome del fruitore del veicolo e la data d’inizio e di fine del suo utilizzo. In questo modo il datore di lavoro può tutelarsi anche da eventuali danni riguardanti i sinistri stradali di cui è responsabile il dipendente (che si fa carico anche dei costi di manutenzione dell’automezzo). Nel caso di incidente con veicolo aziendale, il conducente è responsabile dei danni provocati intenzionalmente e si deve fare carico del risarcimento; lo stesso vale per i casi di negligenza.

Nello stipulare la polizza per le auto aziendali sono presi in considerazione diversi fattori come il rischio professionale (con un lavoro ad alto rischio di incidenti graverà una minore responsabilità nei confronti del dipendente), la capacità e l’attitudine del dipendente fruitore dell’auto aziendale (in casi specifici l’azienda è tenuta a formare il lavoratore per non imbattersi nel concorso di colpa), la situazione finanziaria (sia quella del datore sia quella del dipendente sono prese in considerazione per valutare una riduzione del risarcimento) e la retribuzione del dipendente (più lo stipendio è alto più la possibilità di corrispondere ai danni è maggiore).

Un tempo erano pochi i professionisti che stipulavano anche assicurazioni per auto aziendali, mentre oggi quasi tutte le compagnie assicurative forniscono questo servizio, il che da una parte facilita il compito di trovare una polizza aziendale, dall’altro complica inesorabilmente la scelta. Inoltre ormai le personalizzazioni possibili sono molteplici e anche qui si hanno vantaggi e complicazioni allo stesso tempo. Un’alternativa conveniente e molto più semplice per le imprese è quella di affidarsi al noleggio a lungo termine della propria flotta aziendale. Di qualunque tipo siano i mezzi di cui l’azienda ha bisogno, autoveicoli, camion, macchine agricole, furgoni, mezzi dotati di cella frigorifera eccetera, i servizi specializzati nel noleggio a lungo termine offrono soluzioni economiche e dotate di assicurazioni a copertura totale i cui oneri di gestione non sono affidati a chi noleggia.

Giadil Consulting non solo offre ampie soluzioni per il noleggio a lungo termine delle flotte aziendali, ma è anche specializzata nella consulenza agli imprenditori. Assieme agli esperti di Giadil, infatti, è possibile elaborare un’offerta cucita su misura in base alle esigenze della propria azienda semplificando i processi di scelta e di ottenimento dei mezzi aziendali necessari. Per maggiori informazioni sul noleggio a lungo termine visita il sito oppure telefona al 0587 734746.