Una "Bat-mobile" finisce all'asta a Milano

Se sia un "pezzo" originale o meno, al momento, non si sa ancora. E a stabilirlo ufficialmente, nei prossimi giorni, sarà una perizia tecnica. Ma quel che è certo - e basta un solo sguardo - è che l'auto "sotto esame" è incredibilmente uguale alla sua gemella più famosa.

Tra una decina di giorni, a Milano, ci sarà un'asta decisamente particolare. Protagonista della giornata sarà una macchina speciale, praticamente identica - in tutto e per tutto - alla "Bat-mobile" della famosissima serie tv americana degli anni '60 con Adam West.

Scrive Elisabetta Andreis sul Corriere della Sera:

Nera, con i profili rossi come anche il pipistrello sulla sua fiancata, l’abitacolo protetto da cupole e sul retro le doppie ali tipiche dei modelli anni Sessanta. Unico esemplare in Italia e forse in Europa, la macchina arriva da un sequestro giudiziario e sarà battuta all’asta giudiziaria. Il prezzo base ipotizzato è di sessantamila euro.