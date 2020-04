Milano, conversione da Auchan a Conad: cambia insegna il supermercato di via Leoncavallo

Altro cambio di insegna per un ex supermercato Auchan di Milano: il market di via Leoncavallo nella giornata di giovedì 30 aprile riaprirà con l'insegna Conad.

La società Bolognese, che nell'estate 2019 ha acquistato il colosso della grande distribuzione d'Oltralpe, ha precisato che anche in questa operazione non c'è stato nessun licenziamento: "sono stati mantenuti gli impegni occupazionali", si legge in una nota. L'ultimo supermercato della catena francese che aveva cambiato insegna, a marzo, era stato quello di via Pozzi.

"Apriamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti — ha dichiarato Luca Panzavolta amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad —. Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive comunicate e seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni, con approvvigionamento regolare e costante, a conferma dell’impegno che ci vede in prima linea nel fornire i servizi essenziali alla comunità".