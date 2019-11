Conversione Auchan-Conad a Milano: "Finita la prima fase". Incerto il futuro per i market dell'hinterland

Sono sedici i supermercati Auchan di Milano che hanno cambiato insegna diventando Conad. Gli ultimi due, in via Circo e in via Astesani, riapriranno sabato con la "nuova maglia", ha fatto sapere la società attraverso una nota.

"Con queste due nuove riaperture completiamo la prima fase di integrazione dei punti di vendita milanesi della rete Auchan in quella Conad; riprenderemo i restanti cambi nel nuovo anno — ha sottolineato l’amministratore delegato di ommercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta —. I primi riscontri, per quanto molto sommari, evidenziano fatturati di nuovo positivi, miglioramento dell’offerta e dei servizi al cliente per andare oltre il semplice bisogno di fare la spesa, generale apprezzamento delle nuove gestioni".

Il futuro dei supermercati dell'hinterland

Non è ancora chiaro, invece, quale sarà il futuro dei supermercati Auchan dell'hinterland milanese: Auchan e Nerviano. Nelle scorse settimane l'azienda aveva fatto sapere che c'erano "molte probabilità" che l'ipermercato Auchan di Rescaldina diventi Conad. La società, interpellata da MilanoToday, aveva precisato che "non intende chiudere punti vendita", ma non è ancora chiaro come cambierà il mall alle porte di Milano.

Il piano industriale presentato da Conad lo scorso 30 ottobre è oggetto delle trattative tra azienda e parti sociali e attualmente non è ancora stato redatto un "piano operativo". In pratica non si sa quale sarà il destino dei lavoratori dei punti vendita che non sono ancora passati sotto l'ala del colosso bolognese.