Frecciarossa Trenitalia, stangata sugli abbonamenti: aumenti fino al +35%

1 / 2

continua →

Sono state presentate nelle scorse ore le nuove tariffe alta velocità Frecciarossa Trenitalia. Soprattutto per la tratta Torino-Milano ci sono pesanti rincari.

Quanto costano i nuovi abbonamenti Trenitalia Frecciarossa? Soltanto qualche mese fa si paventava fossero eliminati, creando un danno non indifferente a migliaia di pendolari.

"Sapevamo solo che avrebbero diversificato gli abbonamenti, differenziando fra i 5 e i 7 giorni. Ma non eravamo certo stati avvisati di questi aumenti spropositati. Evidentemente l'obiettivo è quello di disincentivare i pendolari. Perchè un aumento del 35% del settimanale, e del 20% del lunedì-venerdì, non può che voler dire tenere lontani i pendolari dal Frecciarossa", lo affermano il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, annunciando l'intenzione di chiedere la sospensione degli aumenti degli abbonamenti per i pendolari della Torino-Milano.

L'assessore Balocco ha sentito martedì mattina Barbara Morgante, ad di Trenitalia, preannunciandole che la Regione manderà una lettera a Renato Mazzoncini, ad di Ferrovie dello Stato e al Ministero dei Trasporti, in qualità di socio unico di FS.

Ci sono 4 tipi diversi di tagliandi, che si differenziano per costo e giorni di utilizzo. Ma i nuovi prezzi hanno subito fatto infuriare i pendolari che parlano di una "pesante stangata con abbonamenti in media più cari del 35%".

TUTTI I PREZZI