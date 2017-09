Milano arriverà a un milione e mezzo di abitanti: "Servono più case"

Diciottomila residenti in più, a Milano, negli ultimi tre anni e, secondo le proiezioni, un'altra crescita fino al 2025, quando gli abitanti del capoluogo lombardo saranno un milione e 418 mila (secondo il Comune) o ancora di più, fino a quasi toccare il milione e mezzo (secondo il Cresme, centro di ricerche economiche del mercato edilizio).

Un trend invertito se, fino a qualche anno fa, la popolazione residente decresceva costantemente, in favore dell'hinterland e anche oltre. Secondo le statistiche, a crescere sono particolarmente i giovani fino ai 34 anni, aumentati del 4% dal 2014 al 2016, con una popolazione che conta ben 171 mila iscritti all'università, il 13% del totale.

Universitari, anziani, famiglie di piccole dimensioni: non è un caso che il nucleo "tipico" sia quello dei single. Questo porta inevitabilmente alla "fame" di appartamenti. Impossibile non pensare alle trasformazioni urbane in procinto di essere attuate negli ex scali ferroviari: contrariamente alla rigenerazione di altre grandi aree (Porta Nuova e City Life su tutte), queste non saranno dedicate esclusivamente ad appartamenti di lusso. Anzi, in futuro occorrerà sempre più pensare a soluzioni abitative economiche, alla portata di (quasi) tutti, anche in locazione.

Lo scopo sarà di assecondare questa esigenza con quella di non consumare ulteriore suolo. Per farlo, come spiega il documento sugli obiettivi strategici del futuro piano di governo del territorio, si potranno prevedere indici di edificazione maggiori degli attuali su alcune aree, privilegiando però lo sviluppo in verticale, e si punterà in linea di massima sul recupero di spazi abbandonati. Che sono già "consumati" ma attualmente non utilizzati per alcuna funzione.