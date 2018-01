Autorigoldi diventa partner del Teatro Nazionale di Milano

Autorigoldi, la storica concessionaria Volkswagen fondata a Milano nel 1906 diventa partner del Teatro Nazionale, vera istituzione cittadina per i musical “first class” e le rappresentazioni teatrali.

Con questa iniziativa Autorigoldi, che vanta una presenza di oltre un secolo nel panorama automobilistico milanese, vuole sottolineare l’importanza del sostegno alla cultura e la condivisione di valori comuni come quelli dell’eccellenza e della qualità nel territorio.

Stage Italia ha avviato dal 2007 le sue attività di gestione dei teatri e rappresentazione di long running show: punto di partenza nel nostro paese è stata appunto Milano dove, nella stagione 2009-2010, ha ristrutturato il Teatro Nazionale per portarlo ai livelli di comfort, design e tecnologia necessari ad ospitare i suoi spettacoli, con un focus preciso sui musical di tradizione americana. Autorigoldi vuole riconoscere e supportare l’attività di produzione culturale del Teatro Nazionale, il quale attinge al patrimonio di giovani artisti italiani e cerca di creare le migliori condizioni possibili per svilupparne il talento.

Giovanni Rigoldi, amministratore delegato di Autorigoldi, ribadisce “l’impegno a fianco del Teatro Nazionale, un’istituzione culturale così importante per la città e non solo. Siamo orgogliosi di questa partnership sul territorio e per il territorio, attraverso il sostegno a iniziative che contribuiscano in modo positivo alla sua crescita”. La collaborazione è stata simbolicamente annunciata dalla recente presentazione al pubblico della nuova T-Roc Volkswagen: una serata rock – grazie alla partecipazione straordinaria del musicista e cantautore Federico Poggipollini e della sua band - svoltasi nella splendida cornice di Piazza Piemonte antistante il Teatro Nazionale, illuminato per l’occasione.