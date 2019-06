Milano è la capitale delle aziende creative: 32mila società per 303mila posti di lavoro

Milano è la capitale italiana delle aziende creative, società che hanno il loro core business nella musica e nei video, ma anche nello sviluppo informatico. All'ombra della Madonnina ce ne sono 32 mila (+7% negli ultimi cinque anni) e danno lavoro a 303mila persone. Dietro alla metropoli Lombarda, in Italia, seguono Roma con 28mila azienda, poi Napoli con 15mila. In Lombardia dopo Milano ci sono Brescia (6 mila aziende) e Monza, Bergamo e Varese con 5 mila, Como con 4 mila. I dati sono stati resi noti dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

"L’artigianato artistico e i settori collegati rappresentano un comparto significativo per le imprese milanesi. Il nostro territorio e in particolare Milano hanno infatti una specializzazione in questi ambiti legati alla creatività, che ci rende conosciuti nel mondo", ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Tra i settori in crescita ci sono musica, film e cinema che a Milano contano su 1.429 imprese (+14% in cinque anni). Bene anche la tecnologia informatica con lo sviluppo di app e software: 6.124 imprese sotto alla Madonnina (+20% in cinque anni). Cresce anche la ricerca che a Milano in cinque anni è cresciuta del 23% e conta 657 imprese.

Forte la presenza delle donne: sono il 20% a Milano, 23% in Lombardia, il 25% in Italia. Sono poi il 7% i giovani nella Metropoli e in Lombardia e l’8% in Italia e il 9% gli stranieri a Milano e in Lombardia, 11% in Italia.