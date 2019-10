Studio Ghitti e Associati partner di Azimut Libera Impresa Expo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Studio Ghitti & Associati (Sga), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale, societaria e del lavoro, è Partner tecnico dell’evento Azimut Libera Impresa Expo che si terrà a Milano Rho Fiera il 29 e 30 ottobre 2019.

Ali Expo è il più grande evento italiano dedicato all’economia reale del Paese: il programma di conferenze nelle due giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre prevede l’intervento di oltre 150 relatori con molti rappresentanti delle istituzioni e testimonial del mondo imprenditoriale italiano.



“Siamo orgogliosi di essere Partner tecnici di Azimut per supportare il più grande evento italiano dedicato all’economia reale che coinvolgerà oltre 10mila imprenditori e professionisti” – ha dichiarato Marco Ghitti, Partner fondatore di Sga. “Ali Expo è una grande occasione per sviluppare insieme innovazione e crescita d’impresa: sono molte le aziende che decidono di intraprendere percorsi di crescita esterna e per questo si affidano a professionisti che ne guidano il cambiamento, giorno per giorno. Ali Expo è una grande opportunità per pensare strategicamente alle dinamiche di crescita”.



All’interno dell’area espositiva i professionisti dello Studio Ghitti & Associati presteranno la propria collaborazione offrendo il proprio supporto consulenziale alle aziende e PMI attraverso due percorsi di approfondimento: il primo M&A e Finanza Straordinaria dedicato agli strumenti innovativi di finanza per sostenere le imprese e il secondo dedicato al Family Business ovvero al passaggio generazionale e alle nuove sfide per le imprese familiari. Gli imprenditori e i professionisti interessati ai due temi possono contattare direttamente lo Studio per scegliere tra i numerosi eventi in programma ad Ali Expo dedicati a M&A, Finanza Straordinaria e Family Business e incontrare i partner e i professionisti dello Studio.