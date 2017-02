Milano, bando da un milione e mezzo di euro a sostegno di settanta nuovi microimprenditori

1 / 2

Aiutare chi desidera puntare su se stesso e mettersi in proprio creando una microimpresa o una piccola attività artigianale. Questo l'obiettivo di "Agevola Micro Credito d'Impresa", il bando voluto da Fondazione Welfare Ambrosiano, Comune e Camera di Commercio di Milano per agevolare la nascita di nuove imprese sul territorio della città metropolitana.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Welfare Ambrosiano per attivare la nascita di circa settanta progetti tra micro imprese e lavoratori autonomi con l'erogazione di un milione e mezzo di microcrediti ammontano a centocinquantamila euro. I nuovi progetti potranno contare su finanziamenti bancari più accessibili grazie all'abbattimento dei tassi di 3-4 punti percentuali a seconda che le imprese siano iscritte da non più di due anni alla Camera di Commercio o che i titolari siano giovani under trentacinque o donne.

I FINANZIAMENTI