Berlusconi estende il suo “regno” in Sardegna: comprate altre due ville per 6 milioni di euro

Silvio Berlusconi fa shopping in Sardegna. Di nuovo.

Il leader di Forza Italia, infatti, secondo quanto racconta “La Nuova Sardegna”, ha appena comprato due nuove ville a Porto Rotondo per una spesa complessiva di quasi sei milioni di euro. Le strutture sono vicinissime a Villa Certosa, la storica residenza estiva del Cav, che così può coronare il suo sogno mai nascosto di espandere il suo “regno” sull’isola.

A curare l’acquisto è stata la società Idra, che gestisce gli immobili dell’ex presidente del consiglio, che ha già ottenuto - riferisce il quotidiano sardo - il via libera per i lavori nelle due costruzioni.

Il comune di Olbia, dopo le verifiche dell'ufficio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha infatti assegnato il parere di conformità in merito ai "lavori di manutenzione straordinaria per opere interne, modifiche prospettiche e sistemazioni esterne senza aumento di superficie coperta e volumetria" relative ai due complessi che si trovano in via della Ricciola a Porto Rotondo. Proprio in uno dei due complessi sorgerà una nuova piscina.

Le due case si andranno ad affiancare a Villa Certosa, che può già vantare su cento ettari di terreni con cinque ville, una dependance, teatro, zona fitness, una “mini” Spa con bagni turchi e saune, una discoteca e piscine.