Biglietti Ryanair a 5 euro da Orio al Serio: tutte le destinazioni dei voli e le date dei biglietti

Ryanair presenta l'offerta "Prezzi pazzi in settimana". La compagnia low cost irlandese ha infatti lanciato una serie di voli a 5 euro per diverse destinazioni europee. I biglietti, naturalmente, comprendono anche l'aeroporto di Orio al Serio - il riferimento "milanese" di Ryanair - come base di partenza.

I biglietti Ryanair a 5 euro - spiega la stessa compagnia - vanno acquistati entro la mezzanotte di giovedì 26 Ottobre. I voli supereconomici, invece, saranno solo di martedì e mercoledì nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 14 dicembre 2017.

Da Orio si può volare con 5 euro a Barcellona, Francoforte, Lussemburgo, Norimberga, Oradea, Plovdiv e Timisoara.

Soltanto il mese scorso, la stessa Ryanair era stata costretta a cancellare migliaia di voli dopo un problema con le ferie del personale di bordo e dei piloti.

Biglietti Ryanair a 5 euro: le destinazioni