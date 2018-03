È record di passeggeri per Atm: nel 2017 sono stati 750 milioni, superato l'anno di Expo

Cresce il numero di passeggeri sui mezzi pubblici. E il 2017 è stato l'anno record, superando anche il carico dell'anno di Expo: sull’intera rete di Atm sono stati 750 milioni i passeggeri che hanno scelto di muoversi con i mezzi pubblici, contro i 736 milioni del 2015 e i 728 milioni nel 2016. E l’aumento del numero di viaggiatori è stato accompagnato da un incremento della vendita dei titoli di viaggio: 4% in più rispetto al 2016. I dati sono stati resi noti con un comunicato da Atm che nella giornata di lunedì 26 marzo ha varato il progetto di bilancio del 2017, documento che ora dovrà essere approvato l'11 aprile.

Cresce il numero dei passeggeri ma diminuiscono i ricavi, nel 2017 sono stati 793,2 milioni, mentre nel 2016 furono 880,2: un calo di 8,7 milioni. Ma "scontano accantonamenti Ifrs e il fatto che la programmazione delle nuove percorrenze è stata avviata a partire da settembre 2017", si legge nella nota. Il risultato netto di Gruppo è pari a €39,3 milioni, rispetto agli €9,3 milioni del 2016.

Crescono anche i costi che nel 2017 sono aumentati di 12 milioni (752,3 milioni del 2017 contro i 740,3 del 2016). Aumenti derivanti "anche da un significativo e necessario aumento del personale, in particolare nelle aree dedicate a Security e controlleria, dagli oneri derivanti dagli accordi sindacali relativi al progetto ‘Buongiorno Milano’, e dal piano assunzioni realizzato da Metro Service A/S di Copenaghen per i nuovi contratti di gestione e manutenzione in Danimarca, a cui non corrispondono ancora i relativi ricavi", si legge nel comunicato della società. Sono invece diminuiti di 7,1 milioni gli oneri per l’energia da trazione, pulizie e per altri servizi esternalizzati.

Aumenta invece la puntualità dei mezzi che, secondo la società, sono arrivati al 99% in metropolitana e all'82% per i mezzi di superficie. Sul versante customer satisfaction c'è una soddisfazione generale per il servizio che ha ottenuto un voto medio di 7,3 su una scala da 1 a 10 e un'area di soddisfazione del 95% di chi attribuisce un giudizio da 6 a 10.

"Il 2017 si è chiuso con buoni risultati complessivi, al di sopra dei target di piano — ha dichiarato Luca Bianchi, presidente del Cda di Atm —. L'impegno di fornire al servizio di trasporto pubblico maggiori percorrenze a parità di risorse si è coniugato con il mantenimento di standard operativi di altissima qualità. A dimostrarlo sono proprio i numeri, a partire dalla regolarità in frequenza e dall'aumento del numero di passeggeri, oltre che della vendita dei titoli di viaggio".