Coronavirus, piange il bilancio del comune di Milano: 'Mancheranno entrate per 400 milioni'

Quattrocento milioni di euro. È la stima delle mancate entrate nelle casse del comune di Milano a causa del coronavirus. Il fatto è stato comunicato dall'assessore al bilancio di Palazzo Marino, Roberto Tasca, in una nota in cui ha spiegato che la giunta guidata da Beppe Sala ha approvato il bilancio consuntivo del 2019.

"Per Milano serve una cura particolare da parte di Regione e Governo, perché l’onere di cui si fa carico la città, nella gestione di servizi complessi, è enorme — ha spiegato Tasca —. Il consuntivo 2019 segnala anche, per il secondo anno di fila, l’ottima capacità dell’Ente di provvedere a irrobustire gli investimenti. Se Milano ha risorse, sa come impiegarle".

Il bilancio consuntivo del 2019

Il bilancio attesta l’ammontare delle spese correnti a 2.7 miliardi, al netto di un contributo FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) per 323 milioni e rimborso di quote capitale dei mutui per 198 milioni. Rispettato il pareggio di bilancio.

Una situazione che consente a Palazzo Marino di accantonare una cifra netta di 162 milioni di euro come avanzo di amministrazione, disponibile per le spese correnti. Un segnale positivo visto il momento difficile per via della flessione delle entrate del bilancio 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il Comune di Milano si conferma virtuoso e capace di programmare con meticolosa attenzione la gestione delle risorse. Ma in questa situazione i nostri sforzi non sono sufficienti e resta alto l’allarme sui conti - afferma l’assessore al Bilancio, Roberto Tasca -. Solo grazie al lavoro attento della Giunta e delle direzioni siamo riusciti ad ottenere la stabilizzazione delle spese correnti, fatto che è diventato una costante dell’Amministrazione Sala da quando si è insediata”.