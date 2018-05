Bimbi in ufficio” con mamma e papà in Alleanza Assicurazioni

Anche quest’anno Alleanza Assicurazioni, la Compagnia di Generali Italia dedicata alle famiglie, aderisce alla 24a edizione di "Bimbi in ufficio" promossa da Corriere della Sera/Corriere Economia, in collaborazione con La Stampa. Il 25 maggio Alleanza apre le porte della sede milanese di Piazza Fidia ai figli dei dipendenti che potranno così conoscere il luogo di lavoro dei genitori.

Bimbi in Ufficio è un’occasione speciale per tanti motivi - spiega Marina Montepilli Responsabile Risorse Umane di Alleanza – “prima di tutto perché permette ai bambini di capire dove i genitori trascorrono tante ore al giorno e poi perché consente ai colleghi di condividere l’esperienza genitoriale in un clima sereno e armonioso. Questa giornata rientra in una più ampia serie di iniziative di welfare aziendale e vuole lanciare un messaggio positivo di conciliazione tra lavoro e famiglia. Il tema della sostenibilità ambientale, che guida l’evento di quest’anno, è un modo per stimolare i più piccoli a fare la differenza impattando positivamente sull’ambiente con piccoli gesti quotidiani”.

Per l’occasione Alleanza ha organizzato molte attività per i suoi piccoli ospiti dando vita a una mezza giornata in ufficio interamente dedicata a loro. Per l’edizione di quest’anno è prevista una novità: durante la festa, infatti, i bambini diventeranno “super eroi” per fare la differenza con mamma e papà. I laboratori ludico-creativi, mirati a promuovere e insegnare comportamenti virtuosi in tema ecologico (dall’importanza del riciclo e della raccolta differenziata, alla natura, al mondo animale) trasformeranno i giovani ospiti in paladini della natura.

L’obiettivo del progetto è promuovere un ambiente lavorativo positivo attraverso un’iniziativa che negli anni riscuote sempre più successo: essere in ufficio con i propri figli è un modo per accorciare le distanze tra i bambini e il mondo lavorativo dei genitori. È anche questo un modo per trascorrere una mattina diversa, conscendo figli e colleghi sotto una luce nuova.

La famiglia è da sempre il fulcro dell’attività di Alleanza. La Compagnia è, infatti, specializzata nell’affiancare il nucleo familiare attraverso soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e protezione. Essere sempre più vicini alle famiglie italiane è l’impegno di Alleanza nel “vivere la comunità” per offrire consulenze e soluzioni assicurative sempre nuove.