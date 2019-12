Carne e latte controllati con la tecnologia dei Bitcoin: la sperimentazione della Regione

La stessa tecnologia per i Bitcoin ma applicata a carne e latte. È iniziata la nuova sperimentazione di Regione Lombardia che prevede l'applicazione della blockchain per la tracciabilità e i controlli sulle filiere delle carni bovine e dei prodotti lattiero caseari.

L'etichettatura dei prodotti permette di tracciare su un sistema decentralizzato e distribuito, la 'storià dei controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione sulle filiere delle carni bovine e dei prodotti lattiero-caseari, dandone visibilità immediata a tutela dei consumatori. Pertanto, consentirà ai cittadini lombardi di avere accesso a tutti i dettagli della filiera, compresi gli spostamenti di ogni singolo capo o lotto e i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente per i prodotti di origine animale. La tecnologia svolgerà così un ruolo fondamentale a tutela del Made in Italy e in particolare del 'Made in Lombardià contro frodi e contraffazioni.

Per farlo sarà sufficiente inquadrare il Qrcode con il proprio smartphone e aprire l'applicazione Web contenente le informazioni tramite il link che comparirà in automatico sullo schermo.

"Dopo il grande successo ottenuto con la sperimentazione per l'accesso alla misura 'Nidigratis', rivolta ai cittadini - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - la blockchain torna protagonista nelle politiche di Regione Lombardia. In questo caso registriamo il coinvolgimento diretto delle imprese con un tema, quello della tracciabilità agroalimentare, particolarmente importante. Un'azione mirata alla salvaguardia dei prodotti italiani e in particolare di quelli 'made in Lombardia' ma anche alla tutela e alla sicurezza dei consumatori. Sono certo che anche in questa occasione - ha concluso il presidente - la nostra Regione sarà apripista di un modello vincente e utile per l'intero Paese".