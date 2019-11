Black Friday a Milano, venerdì 29 novembre il giorno degli sconti più 'pazzeschi' dell'anno

Anche a novembre 2019, a Milano, ci sarà un giorno in cui i negozianti proporranno sconti incredibili, il Black Friday. Venerdì 29 novembre tantissimi negozi in giro per la città, nei centri commerciali e online offriranno ai loro clienti opportunità di risparmio molto ghiotte.

Il Black Friday, infatti, sta ormai diventando una tradizione anche italiana. La giornata inventata decenni fa da alcuni negozianti statunitensi desiderosi di vedere i loro libri contabili riempirsi di nero, il colore che veniva usato per indicare i ricavi. Negli Usa, il Black Friday si tiene il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento.

Da qualche anno ormai il Black Friday è arrivato in Italia e venerdì 29 novembre i negozi promettono numerose promozioni per i loro clienti.

In Lombardia - dopo le polemiche del 2016, quando i piccoli commercianti avevano dovuto rinunciare al "Black Friday" per una controversa norma sui saldi - la "festa dello shopping" è stata ufficialmente riconosciuta con una legge regionale, che ha dato di fatto il via libera al "venerdì nero". Così, sia nel 2017 che nel 2018 i negozi, i negozi hanno di fatto 'anticipato' i saldi per la sola giornata del Black Friday.

Black Friday 2019, quali negozi partecipano all'iniziativa

Come ogni anno aderiranno i negozi dei centri commerciali Milanofiori, in viale Milano Fiori ad Assago; Bicocca Village, in viale Sarca a Milano; il Centro Sarca, situato in via Milanese a Sesto San Giovanni; Piazza portello, in Via Grosotto 7 a Milano; City life, in Piazza Tre Torri a Milano.

Saranno tante anche le catene che aderiranno (Nike, H&M, Bershka, Intimissimi, OVS, Zara, Tezenis, Alcott, Cisalfa sport, Yamamay e molti altri). Ma anche negozi specializzati come Unieuro, Trony, Euronics, Mediaworld, KIKO, Douglas, Sephora, Ikea, Decathlon, Mondadori, Kasanova e molti altri. A questo primo elenco è probabile che nei prossimi giorni si aggiungano altri centri commerciali e negozi.