Black friday, si raddoppia: 24 e 31 maggio sconti in diversi negozi di Milano

Piccoli negozi contro il raddoppio del black friday. Succede a Milano (e altrove). Spieghiamo: se ormai tutti si sono abituati alla moda americana del venerdì "nero" autunnale in cui, con un assaggio rispetto ai successivi saldi, i negozi fanno sconti anche forti sui prezzi praticati, il fatto di creare un altro venerdì "nero" prima dei saldi estivi sta facendo discutere (e mette in subbiglio il piccolo commercio).

La legge permette ai commercianti di praticare sconti, tranne che durante i 30 giorni precedenti ai saldi. Così, visto che i saldi estivi nel 2019 inizieranno, in Lombardia, il 6 luglio, questo è il periodo buono per agire sul fronte dei prezzi, anche per un solo giorno. Lo stesso accadrà venerdì 29 novembre, giornata ufficiale del black friday del 2019.

Dunque, in questi scampoli di maggio, e in particolare venerdì 31, un black friday in forma soft, che però ha generato alcune polemiche. Ad esempio, il presidente di Ascobaires Gabriel Meghnagi (che ora rappresenta anche la "rete" di tutte le associazioni di commercianti milanesi) propone di portare a 60 giorni il periodo pre-saldi in cui sono vietati sconti ma anche di modulare le multe a seconda della dimensione del negozio, perché spesso accade che le grandi catene rischino lo stesso qualche sconto nel periodo vietato, confidando in una multa che, per le loro dimensioni, è facilmente assorbibile.

Black Friday: i negozi

Mentre scorrono le polemiche, venerdì 31 maggio diversi negozi hanno programmato sconti e ribassi, anche in corso Buenos Aires, così come alla Rinascente (aperta straordinariamente fino all'1 di notte). Venerdì 24 maggio era stata la volta di altri negozi. Insomma, un black friday estivo a macchia di leopardo e soprattutto senza data certa, che per ora non è una moda come l'altro black friday. Ma chissà.