Autotorino reinventa il Black Friday con 5mila buoni da mille euro

Il Black Friday è tornato, quest’anno però il Gruppo Autotorino esce dal coro e riscrive le regole di uno dei momenti più attesi dai consumatori alla ricerca di occasioni ‘imperdibili’. Infatti, tra il 27 novembre e il 2 dicembre verrà aperto il portale autotorino.it/black-friday su cui sarà possibile acquistare per 10 euro uno dei 5mila buoni-sconto del valore di mille euro messi a disposizione dal Gruppo.

Il voucher ottenuto sarà spendibile sino al 31 gennaio 2020 per l’acquisto di un’autovettura nuova, a chilometro zero o aziendale presso le 52 filiali del Gruppo Autotorino in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (regioni, queste ultime, in cui opera con le insegne Autostar).

Anche questo acquisto, come è ormai prassi del Gruppo, sarà coperto dalla formula ‘Soddisfatto o Rimborsato’, cioè ulteriori 15 giorni di tempo (o 1500km percorsi) post vendita che assicurano all’acquirente la possibilità di valutare il veicolo ed eventualmente restituirlo e venire completamente rimborsato, se non soddisfatto.

"Abbiamo voluto offrire al pubblico la possibilità di garantirsi subito l’accesso ad un importante sconto. Sappiamo anche - commenta Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino - che l’acquisto di una vettura è impegnativo, la scelta deve essere fatta con tutta l’attenzione del caso, prendendosi il giusto tempo e valutando a fondo se incontra le proprie esigenze. Per questo – conclude Vanini - abbiamo voluto assecondare i bisogni del cliente ed estendere i limiti di tempo dell’offerta e non seguire la frenesia dello shopping compulsivo tipico del Black Friday".

Il Gruppo Autotorino reinventa così il Black Friday, un appuntamento diverso i cui vantaggi non si traducono solo in termini economici ma, soprattutto, in attenzione verso il cliente, in linea con i valori del concessionario leader in Italia.