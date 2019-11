Black Friday: ecco tutte le offerte di prodotti tecnologici su Amazon

Se il Black Friday è alle porte, Amazon regala ai propri clienti una settimana di offerte su centinaia di prodotti tecnologici.

A partire dal 22 novembre, infatti, i clienti potranno trovare sul sito dell'e-commerce tantissimi prodotti hi-tech come gli speaker intelligenti Echo e le Fire Tv Stick di Amazon, oltre a numerosi prodotti audio-video, soundbar e Tv 4K, realizzati da note aziende come Samsung e Philips.

Non solo: saranno disponibili anche numerose telecamere WiFi da interno e da esterno, oltre a tantissimi videogiochi per Playstation 4 e Xbox One.



Echo Flex a 19 euro scontato del 33%

Iniziamo la nostra rassegna dall’Echo Flex, il piccolo speaker appena arrivato sul mercato e già proposto con uno sconto del 33% ad un prezzo di 19,99 euro (prezzo di partenza 29,99 euro). Speaker da collegare direttamente alla presa elettrica, con a bordo l'assistente vocale Alexa e dotato anche di porta USB.

Echo Show 5 scontato del 44%

In offerta anche Echo Show 5; uno speaker intelligente dalle dimensioni contenute dotato anche di schermo da 5,5 pollici. Altoparlante smart con a bordo Alexa, proposto al prezzo di 49,99 euro con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 89,99 euro).

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa scontata del 38%

In offerta per la settimana del Black Friday anche la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa proposta a 24,99 euro, con uno sconto del 38% (prezzo di partenza 39,99 euro). Si tratta di una piccola chiavetta utile ad aggiornare vecchi TV ed in grado di aggiungere al vostro televisore app come Netflix, DAZN e Facebook.

Soundbar Samsung scontata del 25%

Passiamo ora alla soundbar Samsung HW-Q60Rs/ZF utile ad incrementare sensibilmente le prestazioni audio della vostra TV. Un modello da 360 W, a 5.1 canali, con subwoofer e collegamento wireless, proposto al prezzo di 299 euro, con uno sconto del 25% (prezzo di partenza 399 euro).

Tv Hisense 50 pollici a 399 euro

In promozione anche vari Tv come l’Hisense H50U7BE; un Tv da 50 pollici, Led, Ultra HD 4K, con Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos, raffinato design, completa piattaforma Smart TV e controllo anche tramite Alexa. Tv proposto a 399 euro, con uno sconto del 20% (prezzo di partenza 499 euro).

Tv Samsung 55 pollici a 449 euro

Da Samsung arriva anche il TV modello UE55RU7450 da 55 pollici; un Tv Led 4K Ultra HD, compatibile con HDR10+, disponibile anche nelle varianti da 43, 50 e 65 pollici. Tv acquistabile a 449 euro, con uno sconto del 18% (prezzo di partenza 549 euro).

Tv Philips 55” scontato del 38%

Proseguiamo con il TV Philips 55PUS6814/12; un Tv da 55" 4K Ultra HD compatibile con Alexa, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e dotato dell’avanzato sistema di illuminazione Ambilight. Tv proposto al prezzo di 499 euro, con uno sconto del 38% (prezzo di partenza 799 euro).

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD scontata del 30%

Da Amazon arriva anche la videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD, scontata del 30% e acquistabile a 139 euro (prezzo di partenza di 199 euro). Camera per la videosorveglianza da interno e da esterno, facile da installare, Full HD e compatibile con Alexa.

Telecamera di Sorveglianza Tp-link a 24 euro

In promozione anche la telecamera di sorveglianza Tp-link Tapo C200, proposta al prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 32% (prezzo di partenza 36,99 euro). Videocamera da interno wireless, a 360 gradi, con baby monitor, visione notturna, audio bidirezionale e rilevazione del movimento.

F1 2019 scontato fino al 50%

In offerta a partire da oggi anche il videogioco ufficiale del campionato di Formula 1, F1 2019 per PlayStation 4 e Xbox One in promozione con uno sconto fino al 50% e acquistabile a 34,99 euro (prezzo di partenza 69,99 euro).

Ride 3 scontato del 44%

In promozione anche il videogioco Ride 3 per Xbox One dedicato al mondo delle moto, proposto al prezzo di 24,99 euro, con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 44,99 euro). Un gioco dalla grafica curata, con più di 230 modelli di moto disponibili.

Apple Watch Series 4 scontato del 22%

In offerta oggi anche il noto Apple Watch Series 4 proposto nella versione GPS da 44 mm, con cassa in alluminio grigio siderale e cinturino sport loop nero a 339 euro, con uno sconto del 22% (prezzo di partenza 439 euro).

Smartphone Samsung Galaxy M20 a 174 euro

Terminiamo la nostra rassegna con due smartphone di Samsung dal look curato e dall’elevata autonomia. Partiamo dal Galaxy M20 disponibile a 174,90 euro con uno sconto del 16% (prezzo di partenza 209 euro). Smartphone dotato di schermo da 6,3”, 64 GB di memoria, batteria da ben 5.000 mAh e doppia camera posteriore da 13 e 5 MP.

Samsung Galaxy M30s a 229 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy M30s proposto a 229 euro, con uno sconto del 12% (prezzo di partenza di 259 euro). Cellulare con un ampio display da 6,4” e bordi sottili, batteria da ben 6.000 mAh e 64 GB di memoria. Smartphone dotato, infine, di tripla camera posteriore con sensore principale da 48 MP.

Dove acquistare prodotti tecnologici a Milano

- Euro Mondo Group, Viale Tibaldi, 18

- Media World, Viale Carlo Troya, 18

- Euronics, Via Solferino, 33