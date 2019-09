Caldana: il nuovo catalogo "Magia di Inverno" 2019/2020

La sezione dedicata all’Italia è stata notevolmente arricchita con un ampliamento dell’offerta soprattutto per i Mercatini di Natale: la regione del Trentino e il lago di Garda in particolare offrono spunti nuovi e di grande richiamo.

Per gli appassionati del periodo dell’Avvento che hanno già visto tutto, sono tanti i suggerimenti originali che garantiscono un’esperienza più autentica: i Mercatini nelle Baltiche, in Polonia, Bulgaria, Slovenia, Croazia.. e poi i classici “ever-green”: Svizzera, Austria, Germania e Francia.

La sezione “Viaggi d’inverno” ha una copertura estesa di tutta l’Europa, incluse alcune chicche come i programmi da specialista sulla Romania e i tour in Lapponia con soggiorno in igloo di vetro dal tetto trasparente.

La Mitteleuropa resta l’area di assoluta specializzazione di Caldana Europe Travel: Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania rappresentano il cuore pulsante dell’offerta anche per la stagione invernale.

Si riconferma la scelta di identificare per ogni tour alcune date in PARTENZA GARANTITA, per agevolare le vendite il più possibile, un investimento commerciale che è stato particolarmente apprezzato dalle agenzie nella stagione in corso.

Come sempre, l’impegno è quello di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo, unitamente da una programmazione sempre aggiornata, nei contenuti e nei programmi.

www.caldana.it