L’operatore gardesano specializzato in viaggi culturali di gruppo ha ripreso ad effettuare I suoi tours. I protocolli di sicurezza vengono seguiti scrupolosamente, dal distanziamento a bordo e negli hotels e nei ristoranti, alla misurazione quotidiana della temperatura, ma questo nulla toglie alla bella atmosfera di condivisione che si crea durante il viaggio, e che rappresenta uno dei plus più importanti per chi sceglie un tour di gruppo.

La mano esperta degli accompagnatori Caldana Europe Travel, e la lunga esperienza dell’operatore, riescono infatti a garantire la giusta armonia tra la doverosa attenzione per l’aspetto sanitario e l’esperienza di vacanza e di scoperta, che deve essere comunque al centro. La prima partenza post-Covid è stato il bellissimo tour “Sentieri della Lavanda”, sempre molto apprezzato, che attraversa la Provenza nel momento magico in cui si tinge di viola per la fioritura della lavanda. Anche quest’anno la Francia si conferma la destinazione europea più amata dagli italiani, e molte sono le partenze previste per i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Per agosto Caldana Europe Travel ha in calendario 70 partenze in Europa di varia durata e costo, per far fronte ad ogni tipo di esigenza, con programmi di viaggio molto amati da sempre: una selezione del meglio di Caldana Europe Travel.

Un posto d’onore è riservato alla nostra bella Italia, con itinerari che ci porteranno a scoprire i tesori inestimabili del nostro Bel Paese. Qui l’elenco delle prossime partenze in Italia e in Europa: www.caldana.it/viaggi-in-partenza

Per informazioni e prenotazioni: