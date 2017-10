Trasferimento immediato in Calabria, dietrofront dell'azienda del call center

Vittoria dei lavoratori milanesi di Almaviva, società leader nel settore del call center. Sessantacinque di loro avevano ricevuto una lettera in cui si comunicava il trasferimento praticamente immediato a Rende (Cosenza), per il 3 novembre. Qualcosa che, per molti di loro, era semplicemente impossibile da realizzare, visto che per la maggior parte dei casi si tratta di part-time da 700 euro al mese (circa), e che molti di loro hanno famiglia con figli o anziani e devono necessariamente organizzarsi.

E' notizia del pomeriggio di sabato 14 ottobre che l'azienda ha sospeso il provvedimento, dopo l'intervento diretto del ministro Carlo Calenda (sviluppo economico), che aveva chiesto un ripensamento promettendo un incontro nei prossimi giorni coi vertici aziendali e aveva definito il trasferimento come un «licenziamento seppure mascherato».

Almaviva ha dunque accettato di non trasferire i lavoratori, ricordando che di recente a Milano il suo call center ha dovuto subire una riduzione di circa il 25% dell'attività a causa della cessazione della commessa di Eni. Di lì un piano di cassa integrazione, riduzione di straordinari e turnazioni diverse che, però, non è stato accettato dai lavoratori che con un referendum si sono espressi al 75% per il No.

Sospensione, però, non annullamento delle decisioni. Tutto si deciderà realmente, dunque, all'incontro con i rappresentanti del governo, «per un'intesa che garantisca l'indispensabile equilibrio del sito produttivo», scrive Almaviva in una nota.

