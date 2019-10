Eventi, travel influencer e un concorso: così la Lombardia promuoverà il turismo con Ryanair

«L'anno scorso dissi che volevo far diventare la Lombardia prima regione turistica d'Italia. Sembrava un'esagerazione, ma oggi incomincio a crederci». A parlare è Lara Magoni, assessora al marketing territoriale, presentando una iniziativa congiunta di Explora (la sigla di destination management di Regione Lombardia) e Ryanair (leader nei viaggi aerei low cost).

La Lombardia si promuoverà sui canali Ryanair con una campagna di comunicazione mirata ad intercettare il pubblico interessato al tema viaggio, utilizzando l'amplificazione di un partner ormai strategico. L'obiettivo principale è consolidarsi nel mercato del Regno Unito, ed in particolare di Londra, collegata a Milano con 54 voli Ryanair settimanali, che per l'estate diventeranno 55.

Ed è proprio sui mesi non estivi che ci si concentrerà: l'Italia in generale (e la Lombardia non fa eccezione) assorbe in giugno, luglio e agosto circa il 60% degli arrivi turistici complessivi annuali. Un dato "sproporzionato" che si vuole puntare a riequlibrare offrendo "motivi" per visitare i nostri territori anche in altri periodi dell'anno, ad esempio invogliando a brevi break. Viene subito in mente il 2026, quando la Lombardia ospiterà in gran parte i giochi invernali Milano-Cortina.

La campagna, che parte il 15 novembre, si focalizzerà infatti tra l'altro sugli sport invernali, oltre che sul turismo wellness, sulla cultura e sull'enogastronomia. Una serie di video promozionali parleranno proprio di questi quattro "pilastri". La campagna si chiama "Try somewhere new in Lombardia" ("prova qualche luogo nuovo in Lombardia").

Eventi, influencer e un concorso

L'azione promozionale, come si è detto, sarà multicanale. Anzitutto prevede eventi specifici negli scali di Londra Southend e Londra Stansted. Contestualmente verrà attivata una campagna di advertising sui social e digital media del Regno Unito, completata da un contest su Instagram e Facebook. Saranno poi organizzati "fam trip" con contatti chiave della stampa travel consumer e blogger del Regno Unito. Infine, verrà dedicata alla Lombardia una sezione specifica della piattaforma di Rynaiar "Try somewhere new", un progetto di story gelling che propone suggerimenti di viaggio testati da giornalisti e travel blogger in seguito a un'esperienza di volo con Ryanair.

Infine verrà aperto un concorso social che metterà in palio 10 weekend in Lombardia.

«Siamo lieti di annunciare questa sinergia, che inizierà a novembre e ha come obiettivo invitare i nostri clienti ad esplorare il territorio lombardo, al di là delle località iconiche come Milano, scoprendo dodici città sui temi di cultura, enogastronomia, wellness e sport invernali», ha dichiarato Kenny Jacobs, chief marketing officer di Ryanair. E che l'arrivo degli aerei sia un volano importante è dimostrato dal dato turistico di Bergamo, che negli ultimi dieci anni ha visto aumentare gli arrivi turistici del 60%.

«Con la compagnia aerea irlandese condividiamo un progetto rilevante e unico nel suo genere: una strategia di comunicazione che non ha precedenti istituzionali in Italia. E' una nuova opportunità dopo il pullman del 2018 che ha girato in Europa. Ci rivolgiamo in particolare al pubblico anglosassone che, già oggi, rappresenta una fetta importante degli arrivi turistici», ha dichiarato Lara Magoni, assessora al marketing territoriale di Regione Lombardia.

«Ryanair fa transitare 11,62 milioni di passeggeri, nel 2019, sull'aeroporto bergamasco, a cui si aggiungono i 3 milioni di passeggeri su Malpensa. Quattro saranno le nuove rotte estive da e per Bergamo: Agadir, Marsiglia, Tibilisi e Yerevan. Due (Manchester e Kalamata) le nuove rotte estive da e per Malpensa», ha aggiunto Chiara Ravara, head of sales and marketing di Ryanair.